Bộ Công an: Kéo giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự, giữ môi trường ổn định, bình yên

Bộ trưởng Tô Lâm báo cáo tại hội nghị sáng 31-12

Sáng nay, 31-12, tiếp tục Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu về tình hình công tác Công an năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2019, lực lượng Công an đã phối hợp với các địa phương triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH, góp phần quan trọng trong việc giữ môi trường ổn định, bình yên cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên cả nước, thậm chí ở cả địa bàn nước ngoài.

Đặc biệt, lực lượng Công an đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, những “điểm nóng” ở các địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Về công tác đấu tranh chống tội phạm, năm 2019, lực lượng Công an đã giải quyết khoảng 97.000 vụ án, vi phạm luật pháp. Trong đó nổi lên 4 loại tội phạm đáng chú ý, chiếm tỷ lệ cao (hơn 50.000 vụ).

Cụ thể, gồm: tội phạm trộm cắp, gây ra bất bình trong nhân dân, chủ yếu là địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa (hơn 20.000 vụ); tội phạm về ma tuý, số lượng các vụ án liên quan đến ma tuý hơn 20.000 vụ; các vụ án liên quan đến kinh tế, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, tham ô, tham nhũng; tội phạm vi phạm về môi trường.

Điểm nhấn lớn nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2019 đó chính là tội phạm đã được kéo giảm. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đây là chỉ tiêu và cũng là mục tiêu rất quan trọng bởi kéo giảm tội phạm được càng nhiều càng tốt.

Vì thế, bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm thì lực lượng Công an đã phối hợp các ngành, địa phương tập trung các giải pháp để kéo giảm tội phạm.

Kết quả, năm 2019 đã kéo giảm tội phạm khoảng 7,39%, dù mục tiêu đăng ký ban đầu đặt ra tại Hội nghị Công an toàn quốc năm 2018 chỉ là kéo giảm 3-5% trong năm 2019.

“Kéo giảm tội phạm bình quân trong cả nước khoảng 7,39%, tức là kéo giảm khoảng 7.500 vụ phạm pháp hình sự trên toàn quốc, mang lại hạnh phúc cho khoảng 7.500 gia đình và đồng thời có khoảng 15.000 người không phải vào trại giam. Nếu 15.000 người không vào trại giam nghĩa là 15.000 gia đình có thêm niềm hạnh phúc” – Đại tướng Tô Lâm nói.

Phân tích sâu hơn về kết quả này, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đối với lực lượng Công an, nếu 15.000 người không phải vào tù thì ít nhất giảm được khoảng 5 trại giam. Đó là con số rất ấn tượng, rất nhân văn và năm 2020 này ngành Công an sẽ tiếp tục phấn đấu để kéo giảm tội phạm.

Bên cạnh đó, năm 2019, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Để có được kết quả đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, lực lượng Công an hoạt động rất quyết liệt, thực sự rất vất vả.

“Chỉ riêng số tiền xử phạt vi phạm an toàn giao thông năm 2019 lên tới 2.500 tỷ đồng. Các lực lượng cũng thu giữ gần 300.000 phương tiện ô tô và xe máy. Điều đó cho thấy vi phạm giao thông rất phổ biến, tràn lan. Nếu cứ vi phạm nhiều thế này thì việc kéo giảm tai nạn giao thông rất khó bền vững” – Bộ trưởng Bộ Công an nêu.

Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đang đề xuất với Quốc hội và Chính phủ xây dựng Luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, để có cách thức quản lý và giảm thiểu tai nạn giao thông bền vững. Bộ trưởng nhấn mạnh, không thể điều hành trật tự về giao thông bằng Luật Giao thông đường bộ vì không đủ các chế tài.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Công an năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội 3 việc chính, gồm: Tập trung triển khai chiến lược về an ninh quốc gia; Đánh giá sơ kết kết 3 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về vấn đề an ninh kinh tế; và đề xuất Chính phủ thực hiện chính quy lực lượng Công an xã.

Bộ trưởng Tô Lâm nói thêm, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải hoàn thành việc chính quy lực lượng Công an xã trong quý I-2020, tức trước khi tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở. Đồng thời, Bộ Công an cũng sẽ đề xuất Chính phủ và Quốc hội xây dựng Luật Lực lượng trị an ở cơ sở...