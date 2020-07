Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

ANTD.VN - Ngày 24-7, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2020). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các lãnh đạo các cục, đơn vị dự buổi gặp mặt.

Xác định rõ vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, 75 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công và cấp ủy lãnh đạo các cấp trong CAND đã luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các mặt công tác tuyên giáo như nắm giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ; các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng CAND.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Công an

Nhờ làm tốt công tác tuyên giáo đã giúp cán bộ, chiến sỹ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…thực hiện cần kiệm liêm chính chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm; hết lòng phục vụ nhân dân.

Bộ Công an trao kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 21 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ghi nhận những thành tích của cán bộ chiến sỹ CAND, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân trong lực lượng CAND có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Năm 2019, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 123 tập thể, 129 cá nhân.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 21 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng những thành tựu to lớn của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua, đồng thời biểu dương các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu được giao.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số yêu cầu nhiệm vụ đối với Công an các đơn vị, địa phương như cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên giáo, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục cho CBCS; Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong CAND về trình độ, năng lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc...