Bộ Công an đang làm rõ vụ công ty Tenma nghi ngờ hối lộ 25 triệu yên

ANTD.VN - Chiều tối 2-6, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trả lời báo chí về các vụ việc “nóng” như tiến trình điều tra 5 đại án, vụ công ty Tenma Nhật Bản nghi hối lộ 25 triệu yên…

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời báo chí chiều tối 2-6

Về nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty của Nhật Bản, đặt tại tỉnh Bắc Ninh) hối lộ các cán bộ, công chức Hải quan, Thuế của Việt Nam số tiền 25 triệu yên (tương đương hơn 5,4 tỷ đồng), Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là vụ việc Thủ tướng đã có chỉ đạo rất rõ ràng.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công an phải “kiên quyết làm sớm”. Hiện Bộ Tài chính đã triển khai các biện pháp cần thiết. Còn về phía Bộ Công an, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh thông tin.

“Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với công ty Tenma ở Bắc Ninh để thu thập các thông tin, tài liệu. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ liên hệ với các đối tác Nhật Bản, đề nghị phía đối tác Nhật Bản cung cấp thông tin. Các công việc này đang được tiến hành…” – Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Với câu hỏi của báo chí về tiến trình điều tra 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, đây là 5 đại án kinh tế.

“Chủ trương của Ban Chỉ đạo là từ nay đến cuối năm phải làm dứt điểm. Bộ Công an là một trong những cơ quan có trách nhiệm làm rõ các vụ án và sẽ thực hiện đúng theo tinh thần Ban chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo” – Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin.

Tiếp tục trả lời về vấn đề tội phạm tín dụng đen, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, đây là loại tội phạm nằm trong “vòng ngắm” của các cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự các tỉnh/ thành phố.

Qua báo cáo từ các Phòng Cảnh sát hình sự các địa phương cho thấy, loại tội phạm này hoạt động rất mạnh, rất nguy hiểm, đòi hỏi phải đấu tranh quyết liệt.

“Chúng tôi đã có cảnh báo về các loại tội phạm này và đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn người dân để tránh rơi vào “vòng xoáy” của tội phạm tín dụng đen.

Tới đây, chúng tôi cũng sẽ tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen” – Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan đến nghi án hối lộ của công ty Tenma Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thông tin thêm: Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra toàn diện 2 đơn vị là Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trước mắt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 11 cán bộ, công chức của Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh có liên quan đến đoàn kiểm tra thuế, đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma.