Bộ Công an chủ động đảm bảo an ninh trật tự trong phòng, chống thiên tai

ANTD.VN - Ngày 22-5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong phòng, chống thiên tai (PCTT) và nhiệm vụ PCTT trong Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình báo cáo tổng quan của Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT trong PCTT và nhiệm vụ PCTT của lực lượng CAND. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo toàn diện công tác này; phân công trách nhiệm cụ thể, với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” phát huy hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị trong bảo đảm ANTT, PCTT.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Bộ biểu dương những kết quả quan trọng mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT trong PCTT và chủ động PCTT.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong PCTT và nhiệm vụ PCTT, toàn lực lượng CAND cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an về PCTT. Công an các địa phương phải chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong PCTT và nhiệm vụ PCTT trong lực lượng CAND để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống, sự cố thiên tai xảy ra.

Đồng thời, chủ động, chủ trì, nòng cốt tham mưu, đề xuất xây dựng các phương án tác chiến nhiều lực lượng; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực cho lực lượng tham gia PCTT và TKCN. Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực công tác PCTT và TKCN, đặc biệt là kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, thống nhất mệnh lệnh chỉ huy, chỉ đạo; đảm bảo thông tin liên lạc an toàn thông suốt từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương; phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông phục vụ ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, công tác đảm bảo ANTT trong điều kiện bình thường là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đầy thách thức và sự khó khăn đó tăng lên gấp nhiều lần khi thiên tai xảy ra. Vì vậy, sự chủ động kịp thời, hy sinh của lực lượng CAND - một trong những lực lượng xung kích, nòng cốt, cùng với lực lượng Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào công tác PCTT, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị, ngay sau hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức sơ kết, đánh giá công tác bảo đảm ANTT trong PCTT và công tác PCTT, TKCN của đơn vị mình, đặc biệt phải nghiên cứu xây dựng các phương án ứng phó với 21 loại hình thiên tai theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp hết sức cụ thể để tập trung khắc phục trong thời gian tới.