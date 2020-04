Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi Thư khen Công an Hà Nội với chiến công khám phá vụ cướp ở Sóc Sơn

Chiều nay, 29-4, Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa có Thư khen gửi Công an thành phố (CATP), Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an huyện (CAH) Sóc Sơn với chiến công đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thư khen của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi CATP Hà Nội

Theo đó, ngày 20-4-2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra vụ án sử dụng vũ khí quân dụng cướp tài sản, hành vi rất manh động, có dấu hiệu của tội Giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại Chi nhánh ngân hàng Techcombank, địa chỉ ở tổ 7 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ CATP, CAH Sóc Sơn đã tập trung lực lượng, tích cực phối hợp công an 4 tỉnh tổ chức rà soát địa bàn, điều tra, xác minh, truy bắt, đối tượng.

Kết quả là chỉ sau một tuần tập trung đấu tranh phá án, đến 01h30 ngày 26-4, đã điều tra, phá án, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án và các đối tượng liên quan.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ viết: “Đây là chiến công xuất sắc của CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP, CAH Sóc Sơn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô”.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ CATP, Phòng Cảnh sát hình sự CATP, CAH Sóc Sơn và tin tưởng trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 15h00 ngày 20/4, một đối tượng nam giới, khoảng 25 - 35 tuổi, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang và kính đen, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen, đi đến Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn, địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Đối tượng để xe máy trên vỉa hè trước rồi đi bộ vào ngân hàng.

Đối tượng sau đó đã bắn 1 phát súng đe dọa yêu cầu nhân viên ngân hàng nộp 900 triệu. Nhưng nhân viên ngân hàng đã kịp thời bấm chuông báo động nên đối tượng không cướp được tiền, buộc phải bỏ chạy.

Ngày 23/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp của Công an Hiệp Hòa (Bắc Giang), Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện và triệu tập đối tượng Chu Đức Chính cùng chiếc xe máy Yamaha Sirius được sử dụng để gây án. Từ lời khai của đối tượng Chính, lực lượng Công an tiếp tục triệu tập đối tượng Giáp Ngọc Ninh là đối tượng sử dụng xe máy chở đối tượng Trung từ Khu công nghiệp Hòa Phú để bỏ trốn.

Biết lực lượng Công an đang truy bắt gắt gao, Trung tự biết không thể trốn thoát nên ngày 26/4, đối tượng đã đến Công an Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự che giấu tội phạm; khởi tố 3 bị can, gồm: Trần Hữu Trung tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; các bị can Chu Đức Chính, Giáp Ngọc Ninh tội: Che giấu tội phạm để tiến hành điều tra.

Hiện nay, Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT - CATP và các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, để sớm đưa ra truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.