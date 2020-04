Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: "Virus trì trệ" nguy hiểm không kém Covid -19

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Ngày 22-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Gương mẫu, chủ động phục hồi kinh tế sau dịch

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi đơn vị cần tiếp tục khẩn trương, tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã chủ động xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng nêu trên để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch bệnh được kiểm soát trong thời gian tới, phấn đấu mức tăng GRDP của thành phố bằng khoảng 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.

Để giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi kinh tế Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Thành phố chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”và “4 tại chỗ”; thực hiện tốt Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị 16-CT/CP của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch.

Cần rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, nhất là trong tình huống dịch bùng phát mạnh trở lại.

Phải quyết tâm dập dịch sớm nhất để khôi phục phát triển kinh tế; Khuyến khích, kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tổ chức triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đúng đối tượng gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và những chính sách đặc thù khác của thành phố trên địa bàn Thủ đô;

Quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm tinh thần “Hà Nội phải làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, gương mẫu nhất” và“Thủ đô cũng tiếp tục gương mẫu, chủ động trong phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn Đảng bộ quyết liệt, tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ; việc lấy ý kiến góp ý của các giới, các ngành và Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; thực hiện tốt Chỉ thị 32 của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau Đại hội.

Loại bỏ cán bộ trì trệ...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, các đơn vị cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cần nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “góp gió thành bão”; cùng với đó là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Cùng đó, phải quan tâm các chính sách khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực, ngành nghề trong điều kiện thực hiện Cách mạng 4.0, các lĩnh vực có nhu cầu và khả năng tăng trưởng cao trong điều kiện dịch bệnh; Thúc đẩy phát triển mạnh ngành nông nghiệp, tăng cường tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, cơ cấu lại trồng trọt, rà soát sử dụng triệt để, không để hoang hóa ruộng đất; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu, quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; Có kế hoạch, giải pháp và huy động nguồn lực cụ thể để giải quyết dứt điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 30 xã còn lại trong năm 2020, chậm nhất là quý I/2021...

Thời điểm thử thách bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với loại “virus trì trệ”, đây là loại virus hữu hình nhưng nguy hại không kém Covid-19 vô hình”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh.

Để chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần có giải pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch thời gian qua và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, cần chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: ”Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp. Từng cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố cần phát hiện, biểu dương, trọng dụng các đồng chí dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung của Thủ đô.

Đồng thời, sẽ sàng lọc, thay thế, thậm chí cần loại bỏ những cán bộ thiếu trách nhiệm, trì trệ, né tránh, nhũng nhiễu và tiêu cực để bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin cho người dân và cho doanh nghiệp - nhân tố quyết định đem lại thắng lợi trên mặt trận khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”.