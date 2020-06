Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Phải giữ cho Thủ đô bình yên để phát triển

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày 26-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ trì Hội nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả công tác của Đảng ủy, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong 6 tháng qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn thành phố.

Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy, 6 tháng cuối năm 2020 là khoảng thời gian rất đặc biệt với khoảng 40 sự kiện lớn, quan trọng của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn Hà Nội.

Yêu cầu nhiệm vụ đó đòi hỏi Bộ Tư lệnh Thủ đô phải bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, phải duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, giữ vững môi trường bình yên để cho Thủ đô phát triển kinh tế xã hội, người dân yên ổn làm ăn.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phải thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng rà soát, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, tham gia giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh ở phường, xã, thị trấn.