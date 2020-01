Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi thư chúc Tết đồng bào, chiến sỹ Thủ đô

ANTD.VN - Nhân dịp cả nước vui tươi, phấn khởi trong không khí đón chào năm mới Canh Tý 2020, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã gửi thư chúc Tết gửi đồng bào và chiến sỹ Thủ đô. Báo An ninh Thủ đô trân trọng chuyển nội dung thư tới đông đảo độc giả và nhân dân.

Đồng bào, đồng chí và chiến sỹ Thủ đô yêu quý!

Trong không khí náo nức của cả nước đón mừng Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tôi thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ Thủ đô, những người con của Hà Nội trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần cùng lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Năm 2019, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế đạt tăng trưởng cao nhất trong nhiệm kỳ, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước, đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; hoàn thành sớm 3 trong số 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,74%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong năm 2019

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đã chung sức làm nên thắng lợi của Thành phố trong năm 2019.

Đồng bào, cán bộ và chiến sỹ Thủ đô yêu quý!

Đón chào năm mới 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, với tình yêu Hà Nội, đồng bào, đồng chí và chiến sỹ Thủ đô hãy tiếp tục chung tay đóng góp tâm sức và trí tuệ, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, Thành phố anh hùng, Thành phố vì hòa bình, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc năm mới thắng lợi mới!

Thân ái,

Hoàng Trung Hải

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội