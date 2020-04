Bí thư Thành ủy Hà Nội: Hoàn Kiếm cần phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp thế giới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với quận Hoàn Kiếm chiều 24-4

Chiều nay, 24-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm. Cùng dự có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu...



Báo cáo với Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn cho biết, quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch của quận giảm 39,71% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận vẫn đạt 3.078 tỷ đồng (tăng 7,4% so với cùng kỳ và đạt 30,79% dự toán năm).

Về dịch bệnh Covid-19, quận Hoàn Kiếm có 5 ca dương tính nhưng không có lây nhiễm trong cộng đồng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tính đến nay, đã có 488/489 chi bộ trực thuộc Quận ủy tổ chức thành công Đại hội (đạt tỷ lệ 99,79%). Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI cũng cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, do thế mạnh của quận Hoàn Kiếm là phát triển du lịch, kinh doanh và giao thương hàng hóa nên quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương bị tác động, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, Thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng với vị trí quan trọng là trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế, văn hoá của Thủ đô, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hoàn Kiếm tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Đặc biệt, cùng với các giải pháp phòng chống dịch, quận cần đưa ra các kịch bản để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững; tháo gỡ các vướng mắc cho môi trường đầu tư kinh doanh.

Bí thư Thành ủy lưu ý, với thế mạnh của mình, Hoàn Kiếm cần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với môi trường, sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp thế giới.

Đồng chí cũng yêu cầu quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng, chỉnh trang, bảo tồn, tôn tạo kiến trúc đô thị; quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể.

Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế; xây dựng phong cách ứng xử văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng không kém hàng đầu nữa là phải giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trong mọi tình huống.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý Quận ủy Hoàn Kiếm tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội.