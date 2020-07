Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy có thuộc trường hợp được đưa đón tại chân máy bay?

Được biết, chế độ đưa đón lãnh đạo tại các sân bay được quy định khá chặt chẽ. Các cá nhân, phương tiện phục vụ muốn vào khu vực hạn chế tại sân bay phải được cơ quan cảng vụ cấp thẻ ra vào sân bay đón, tiễn; người được đón, tiễn sẽ không phải di chuyển trong nhà ga như các hành khách thông thường khác.

Về đối tượng, điều kiện, phạm vi cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, Điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam nêu rõ, đối tượng được xem xét cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn bao gồm:

Cán bộ, nhân viên của các hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, nhân viên của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không; Cán bộ, nhân viên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; Người của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Các trường hợp đưa đón tận chân máy bay được quy định chặt chẽ (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội chỉ được cấp thẻ có giá trị sử dụng dài hạn với điều kiện không có án tích theo quy định của pháp luật và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Có nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không dân dụng; Phục vụ chuyên cơ theo quy định của pháp luật về chuyên cơ;

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách đón, tiễn các đoàn khách quốc tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương; cơ quan Nhà nước cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thường xuyên, chuyên trách đưa, đón các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bộ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; người điều khiển phương tiện quy định tại điểm b và c khoản 7 Điều này;

- Các trường hợp đặc biệt do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.

Quy định trên không nêu người nhà của các chức danh đó thuộc diện được cấp thẻ hoặc được sử dụng thẻ để ra vào khu vực hạn chế sân bay.

Về chế tài xử lý, trường hợp sử dụng giấy phép, thẻ kiểm soát an ninh sai quy định, đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt theo Nghị định 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không mà không đúng phạm vi; không đeo thẻ kiểm soát an ninh hàng không khi làm nhiệm vụ trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với cá nhân sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không của người khác vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, lên máy bay.