Bệnh viện Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận 130 người thuộc diện cách ly

ANTD.VN - Bác sỹ - Đại tá Trần Công Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội chia sẻ thông tin, cho đến ngày 3-3, Bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 130 người thuộc diện cách ly, trong đó có nhiều người về Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia.

Thông tin hết sức tích cực là qua xét nghiệm đợt 1, tất cả các trường hợp trong diện cách ly đều âm tính với virus Covid-19; và Bệnh viện thời gian qua đã đảm bảo an toàn cho người cách ly cũng như cán bộ chiến sỹ, các y, bác sỹ làm nhiệm vụ.

Các y, bác sỹ Bệnh viện CATP Hà Nội trong ca trực chặn "giặc" Covid-19

Trong một diễn biến khác, theo phòng chức năng CATP Hà Nội, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Thành phố, Công an Thành phố đã xây dựng, triển khai 1 kế hoạch, 6 văn bản chỉ đạo toàn diện các biện pháp phòng chống dịch bệnh liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Nhiều văn bản đã theo sát được tình hình thực tế, chủ động đi trước nhưng vẫn đảm bảo chỉ đạo của Bộ và Thành phố; trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng lực lượng theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện, đồng thời xây dựng các phương án đáp ứng khi xảy ra các tình huống dịch lây lan trong cộng đồng và lây lan trong trong lực lượng Công an Thủ đô.

CATP đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi; phân công 1 đồng chí Phó Giám đốc làm Trưởng ban; là thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra của Thành phố.

CATP đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và CBCS về mức độ nguy hiểm, trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, không gây hoang mang trong dư luận, quần chúng nhân dân (huy động 10.000 lượt CBCS tuyên truyền đến trên 2,8 triệu lượt người). Phối hợp các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành cấp phát miễn phí khẩu trang phòng dịch tại trụ sở tiếp công dân và tại một số khu vực công cộng (cấp phát miễn phí khoảng 400.000 khẩu trang).

Bên cạnh đó, CATP tập trung thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú theo chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố, trong đó: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc hoặc người nước ngoài đến Việt Nam từ các nước khác (không phải Trung Quốc) đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày; Triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động phát hiện nắm thông tin những người đi về từ vùng có dịch, phát hiện công dân nghi vấn có biểu hiện mắc virus, thông báo, phối hợp với ngành y tế để kiểm tra, cách ly, điều trị, không để lây lan trong cộng đồng; triển khai công tác bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh.

Chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp trước những diễn biến phức tạp do các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định ANTT trên địa bàn, như: Nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân;

Phối hợp với các lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt tạo sự khan hiếm giả các mặt hàng y tế, buôn lậu, buôn bán các sản phẩm giả liên quan đến phòng chống dịch bệnh, nhất là khẩu trang y tế...

Đặc biệt, CATP triển khai tốt việc bố trí Khu cách ly của Thành phố tại Bệnh viện CATP (số 9 Văn Phú, Hà Đông). Đã chuẩn bị 44 phòng cách ly tại tòa nhà của Trung tâm huấn luyện CATP (số 9 Văn Phú - Hà Đông) để thu dung bệnh nhân; trang cấp đủ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết; phục vụ ăn 3 bữa/ngày và đồ dùng tư trang cá nhân sẵn sàng phục vụ người bị cách ly; triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ khu vực cách ly.

CATP cũng đã chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của CBCS. Cụ thể: Sử dụng các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, như khẩu trang, găng tay theo mẫu chung thống nhất đối với CBCS trực tiếp làm việc tại những địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch, các lực lượng thường xuyên tiếp xúc với cơ quan, tổ chức và nhân dân như lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát cơ động;

Bệnh viện CATP thành lập Đội cơ động thường trực phòng, chống dịch với nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành y tế trong phòng chống dịch; Tổ chức tổng vệ sinh trong toàn bộ các trụ sở các đơn vị thuộc CATP và phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phun thuốc khử trùng tại nhiều đơn vị trong CATP...