Bệnh viện CATP Hà Nội cách ly 10 người từ Trung Quốc về để phòng corona

ANTD.VN - Tính đến ngày 10-2, Bệnh viện Công an thành phố (CATP) Hà Nội đang cách ly, theo dõi sức khỏe cho 10 người là sinh viên, công dân đi từ Trung Quốc về Việt Nam để phòng chống dịch bệnh do virus corona (nCoV)…

Kiểm tra khu vực cách ly người nghi nhiễm corona tại Bệnh viện CATP Hà Nội

Ngày 10-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona (nCoV) thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền dẫn đầu đã kiểm tra và làm việc với Bệnh viện CATP Hà Nội về công tác cách ly y tế chống dịch do nCoV.

Theo phân công của thành phố, Bệnh viện CATP Hà Nội là nơi tiếp nhận cách ly, theo dõi sức khỏe người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày; người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trở về Việt nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Qua kiểm tra cho thấy, bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona; đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, trang phục bảo hộ và đội ngũ nhân lực đáp ứng cho việc tiếp nhận cách ly và theo dõi người trong diện cách ly.

Đặc biệt, Bệnh viện CATP Hà Nội đã bố trí 44 phòng bệnh các trang thiết bị cá nhân cần thiết phục vụ người thuộc diện cách ly. Khu vực cách ly được bố trí 1 chiều, có cầu thang đi riêng. Đến ngày 10-2, bệnh viện đang cách ly, theo dõi sức khỏe cho 10 người là sinh viên, công dân đi từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, người được cách ly sẽ được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Nếu các đối tượng đó có các biểu hiện ho, sốt... sẽ được chuyển đến các bệnh viện theo phân tuyến của thành phố Hà Nội để được theo dõi sức khỏe và làm các xét nghiệm, điều trị kịp thời.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đề nghị Bệnh viện CATP Hà Nội cần thực hiện tốt việc chống nhiễm khuẩn, khử khuẩn, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, tạo điều kiện cho những người cách ly để họ phối hợp và chấp hành nghiêm việc cách ly, theo dõi sức khỏe.