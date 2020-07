Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng là ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên sau 100 ngày

Báo cáo tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu và khẳng định trường hợp nghi mắc bệnh ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đây là ca bệnh Covid-19 số 416 và là ca đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận sau tròn 100 ngày Việt Nam kiểm soát được dịch.



Cụ thể, bệnh nhân số 416 là nam, 57 tuổi, thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ngày 17-7, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đến ngày 20-7 nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp XQ có tổn thương phổi dạng viêm. Hiện bệnh nhân đang thở máy do suy hô hấp, đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo thông tin từ người nhà, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở tại TP Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, hàng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ. Trước khi có biểu hiện sốt, ho, ngày 16-7 bệnh nhân có vào Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ đang điều trị, sau đó dự tiệc ăn hỏi, dự tiệc đám cưới cháu vợ tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Do đây là ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng sau 100 ngày Việt Nam không ghi nhận lây nhiễm, do đó bệnh nhân đã được làm xét nghiệm tới 5 lần: ngày 23-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng làm xét nghiệm 2 lần đều khẳng định dương tính với SARS-CoV-2; chuyển mẫu đến xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang ngày 24-7 cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2; tiếp tục chuyển mẫu đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để thực hiện xét nghiệm chuyên sâu 2 lần và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã làm xét nghiệm đối với 105 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416, tất cả đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cơ quan y tế ở địa phương vẫn đang tiếp tục lập danh sách các người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế. Trước diễn biến này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần hết sức bình tĩnh, có cách làm nghiêm túc để ngăn ngừa hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

