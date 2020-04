Bát nháo khẩu trang, hàng lậu trong mùa dịch Covid-19

Bát nháo khẩu trang, găng tay lậu

Nếu như thời điểm cận Tết hàng lậu được lực lượng CSGT phát hiện chủ yếu là thực phẩm, rượu, bia ngoại, thì nay mặt hàng “hót” nhất có lẽ phải kể tới khẩu trang, găng tay, thiết bị y tế. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và cả nước, mặt hàng khẩu trang, găng tay, các thiết bị y tế được những đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng kém chất lượng tìm đủ mọi cách để vận chuyển, mua bán.

CSGT Hà Nội phát hiện xe tải chở hàng nghìn khẩu trang, găng tay y tế không rõ nguồn gốc



Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý là cửa ngõ phía Nam ra vào thành phố. Các tuyến đường như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hay cả cầu Thanh Trì là những tuyến hiện đang được Đội CSGT số 14 phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra cách ly xã hội phòng, chống dịch. Không chỉ làm tốt công tác kiểm tra thân nhiệt, y tế đối với các lái xe, lực lượng CSGT còn chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là lợi dụng tuyến giao thông để vận chuyển hàng lậu.

Vụ việc gần nhất mà Đội CSGT số 14 phát hiện, đó là chiếc xe tải chở hàng nghìn khẩu trang, găng tay, các vật dụng dùng để sản xuất vật tư y tế. Đây là số hàng thiết yếu nhất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. “Chưa tính tới giá trị hàng trăm triệu đồng của số hàng hóa này, nhưng việc không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc rõ ràng và chất lượng “trời ơi” thì đã thấy tác hại vô cùng lớn nếu như người dùng sử dụng để chống dịch”- Trung tá Nguyễn Anh Tuấn bức xúc.

Cũng liên quan đến khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, Phòng CSGT, CATP Hà Nội vừa phát hiện 10.000 khẩu trang tại giao lộ Trường Sơn – ga quốc nội ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Số lượng “khủng” hơn rất nhiều với 50.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được CATP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện. Trước đó, hơn 75.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc cũng đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, xử lý.

Đảm bảo ATGT, kiểm soát chặt cách ly xã hội

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông qua công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch COVID – 19 và bảo đảm TTATGT trên tuyến đơn vị đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách biển số 81B – 012.16 vận chuyển thịt bốc mùi hôi thối và nhiều mặt hàng lậu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nhiều vụ vận chuyển hàng lậu ở các tỉnh giáp biên phía Tây Nam cũng được lực lượng CSGT các tỉnh như An Giang...phát hiện, xử lý.

Thông tin với PV, Cục CSGT cho biết: Cùng với CSGT các tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và lực lượng của Cục, bắt đầu từ 13h ngày 5-4, tất cả các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 do Phòng CSGT CATP Hồ Chí Minh đảm trách đồng loạt được triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm sự an toàn cho người dân.

CSGT hỗ trợ hiệu quả cho công tác cách ly xã hội phòng, chống dịch



Tại các chốt, trạm kiểm dịch, các tổ công tác bao gồm lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an các Quận, huyện, Công an phường, xã và các lực lượng ngoài ngành như Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông – Sở GTVT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố được chia làm 3 ca tiến hành kiểm soát 24h/24h. Chỉ trong vài ngày triển khai kiểm tra cách ly xã hội, hơn 45.000 phương tiện và gần 90.000 lái xe, người dân trong đó có hàng trăm người nước ngoài ra vào các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh đã được kiểm soát y tế.

Quá trình làm việc tại các chốt, trạm kiểm dịch, CBCS CSGT Công an thành phố cũng được quán triệt bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế tối đa việc di chuyển, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Còn đối với lực lượng CSGT Thủ đô, cho đến ngày hôm nay 14-4, tổng số có hơn 1 vạn lượt lái xe, người dân ra vào tại 30 cửa ngõ thành phố đã được CSGT và các lực lượng phối hợp kiểm tra thân nhiệt, cách ly xã hội. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT còn kịp thời phát hiện, giúp đỡ nhân dân, lái xe gặp khó khăn, sự cố trên đường, đặc biệt là đấu trang hiệu quả với các loại tội phạm, buôn bán hàng lậu.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Lực lượng CSGT không chỉ đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra cách ly xã hội, mà còn tăng cường xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT nghiêm trọng. Để đảm bảo hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ như phòng, chống dịch, kéo giảm TNGT, Phòng CSGT đã tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát, xử phạt. Có nhiều trường hợp lái xe phóng vượt đèn đỏ hoặc vi phạm nhiều lần. Những trường hợp này đều đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh, sau khi hết thời gian cách ly sẽ gửi thông báo về cho lái xe vi phạm mời lên chấp hành nộp phạt “nguội”.