Bất chấp ảnh hưởng bởi Covid -19, Hà Nội vẫn thu hút hơn 1 tỷ USD đầu tư nước ngoài

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, mặc dù các hoạt động kinh tế - xã hội thành phố tháng 5-2020 cơ bản đã trở lại sau thời gian cách ly xã hội phòng ngừa dịch Covid-19, tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm 2020 đạt 102.923 tỷ đồng (đạt 36,9% dự toán), bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4% (cùng kỳ tăng 4,1%). Trong tháng 5 có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là giao thông (giảm 2,18%) và hàng ăn, dịch vụ ăn uống (giảm 0,82%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45,9% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 5 tháng đầu năm đạt 212,8 nghìn tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, 5 tháng đầu năm Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1.056 triệu USD, trong đó: cấp mới 264 dự án với vốn đầu tư đăng ký 334 triệu USD; 67 lượt dự án tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký 381,17 triệu USD; 475 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với trị giá 341,5 triệu USD.

Singapore là quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất với 262,7 triệu USD, chiếm 28,3%; tiếp theo là Nhật Bản - 230 triệu USD, chiếm 24,8%; Đài Loan - 185,5 triệu USD, chiếm 20%; Hàn Quốc - 106,9 triệu USD, chiếm 11,4% và các quốc gia khác.

Trong 5 tháng đầu năm, thành phố cũng đã giải quyết việc làm cho 57.966 lao động, đạt 37,1% kế hoạch năm, giảm 24,2% so với cùng kỳ, trong đó tạo việc làm cho 22.926 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố với số tiền 1.009 tỷ đồng...

Đặc biệt, đến nay ở Hà Nội, trên 99,9% số đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ với số tiền khoảng 474,1 tỷ đồng; Thành phố tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Xét duyệt cho vay từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho 22.926 lao động với số tiền 1.009 tỷ đồng; duyệt trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 22.188 người với số tiền 496,2 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực khác tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trên địa bàn Thành phố, đã trải qua 43 ngày gần nhất không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tất cả 118/118 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 7 của UBND Thành phố, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong “trạng thái bình thường mới”, với một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, đồng thời triển khai các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế; Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.