Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao

Trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đấu tranh ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu tấn công phá hoại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu.

Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao vinh dự đón nhận "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì"

Cùng với đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, các hội nghị quan trọng của đất nước và Quốc tế diễn ra tại Thủ đô.

Với chức năng nhiệm vụ chính là tổ chức lực lượng, trực tiếp vũ trang canh gác, tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu đại diện ngoại giao theo quy định của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an; Trong 20 năm qua, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, quản lý chỉ huy, tổ chức lực lượng vũ tranh canh gác bảo vệ các mục tiêu với hàng triệu ca gác. Quá trình làm nhiệm vụ nhiều cán bộ chiến sỹ đã phát hiện, giải quyết 298 vụ việc, bắt và bàn giao cho Công an các cấp xử lý 234 đối tượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

10 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Ghi nhận những thành tích đó, trong những năm qua Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ ngành... tặng Huân chương, Bằng khen, giấy khen. Và đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập, Trung đoàn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích của CBCS Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh: "Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, CBCS Trung đoàn phải nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Cùng với đó, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ".