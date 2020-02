Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

ANTD.VN - Ngày 19-2, Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức Phiên họp lần thứ hai. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc tại phiên họp Tiểu ban ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Dự phiên họp còn có các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an...



Tại phiên họp, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban đã trình bày báo cáo kết quả công tác trọng tâm của Tiểu ban từ phiên họp thứ nhất đến nay và dự kiến một số công tác trọng tâm thời gian tới. Phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ cơ sở những âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất ANTT. Tập trung phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt, không đúng sự thật trên không gian mạng...

Thường xuyên mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm, có hiệu quả của các đồng chí thành viên Tiểu ban trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phải xác định nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 - 2021. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, kiện toàn các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; chú ý xây dựng, diễn tập phương án đảm bảo ANTT phải sát thực tế trong xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác phối hợp rà soát nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo tất cả nhân sự trong diện cơ cấu vào cấp ủy đều phải được rà soát tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị; không để lọt nhân sự không đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Thường trực Tiểu ban làm tốt vai trò thường trực, xây dựng lịch làm việc cụ thể của Tiểu ban; thường xuyên rà soát, bổ sung, kiểm tra, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương chủ động công tác; theo dõi, tập hợp tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan. Các đơn vị làm tốt công tác thông tin báo cáo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...