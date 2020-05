Báo Phụ nữ TP.HCM điện tử bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 1 tháng

ANTD.VN - Báo điện tử Phụ nữ TP HCM bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử trong 1 tháng và phạt 55 triệu đồng do có nội dung thông tin sai trong bài viết “Sun Group - "Ông trời" không từ trên cao”.

Báo Phụ nữ TPHCM bị xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 28-5, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT-TT) Nguyễn Thanh Lâm đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Phụ nữ TPHCM do Báo đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng".

Báo Phụ nữ TP HCM điện tử bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo điện tử đã được cấp (tức đình bản) trong thời hạn 1 tháng. Đồng thời, Báo Phụ nữ TPHCM phải cải chính, xin lỗi theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, giao cho bà Lê Huyền Ái Mỹ, chức danh Tổng biên tập, đại diện cho báo chấp hành quyết định xử phạt này.

Theo nội dung trong quyết định, nội dung thông tin, nhóm thông tin sai trong các bài viết "Sun Group - "Ông trời" không từ trên cao" đã đăng tải trên báo điện tử và báo in vào tháng 10-2019. Cụ thể, bài 1: Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm hec-ta rừng Bà Nà gục xuống, đăng trên báo in ngày 23-9-2019; Sun group, “ông trời” không từ trên cao” đăng trên báo điện tử ngày 23-9-2019; “Cũng làm du lịch nhưng Genting khác hẳn Bà Nà” đăng trên Báo điện tử ngày 1-10-2019; “Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II” đăng trên báo điện tử và báo in ngày 23-10-2019;

“Dự án Tam Đảo II: Con voi chui qua hàng loạt lỗ kim” đăng trên báo điện tử ngày 23-10-2019; “Âm mưu chiếm 726 ha biển Vân Đồn” đăng trên báo điện tử và báo in ngày 25-10-2019; “Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào “mẹ rừng” đăng trên báo điện tử ngày 26-10-2019.

Cũng theo đánh giá của cơ quan quản lý báo chí trong quyết định xử phạt, báo Phụ nữ TP.HCM vi phạm hành chính nhiều lần, trong các bài viết và không có tình tiết giảm nhẹ.