Báo chí là kênh thông tin quan trọng, có tính chiến đấu cao

ANTD.VN - Chiều nay 3-1, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và truyền thông, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết, thời gian qua, các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, toàn diện với Bộ Công an trên các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và định hướng tuyên truyền về các mặt công tác Công an; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dư luận trong và ngoài nước đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và đại diện các cơ quan báo chí trong, ngoài ngành Công an đã dành thời gian, tình cảm trân quý đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trân trọng chuyển tới các vị lãnh đạo và toàn thể đại biểu lời cảm ơn và những tình cảm thân thiết, yêu quý của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, do bận công việc không tham dự được buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin nhanh về kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; công tác phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin giữa Bộ Công an và các cơ quan báo chí trong năm 2019.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra; Thể hiện trên các mặt công tác lớn như: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự và các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, góp phần xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội nhân dân triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

"Lần đầu tiên Bộ Công an đăng ký chỉ tiêu kéo giảm tội phạm từ 3-5%, thực tế đã giảm 7,39% so với năm 2018. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng" - Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý báo chí có bước phát triển mới, thực sự là mối quan hệ bền chặt, kề vai sát cánh, có ý nghĩa rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bên.

"Xác định, báo chí là kênh thông tin quan trọng, có tính chiến đấu cao; các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm, các hoạt động tội phạm. Những kết quả của lực lượng CAND đã có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan thông tấn, báo chí, cũng như với các phóng viên, biên tập viên..." - Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.