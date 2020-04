Báo An ninh Thủ đô và công ty Indochineart tiếp sức cho các thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

ANTD.VN -Sau 6 phiên đấu giá trực tuyến đầy kịch tính, thu về số tiền hơn 500 triệu đồng, ngày 21-4, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng công ty Indochineart đã trao tặng Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội số tiền 50 triệu đồng, 3 bức tranh nghệ thuật để tiếp sức, khích lệ và động viên các thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội là đơn vị đầu tiên của Thủ đô thực hiện nhiệm vụ cách ly các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có khoảng 800 người đã và đang tiến hành cách ly tại đơn vị này.

Theo chia sẻ của bác sĩ Trần Công Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, vì là đơn vị đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này nên đội ngũ các y bác sĩ ở đây đã gặp không ít khó khăn và những lo lắng về cơ chế lây lan của dịch bệnh, đặc biệt lại là từ người sang người. Nhưng cho đến nay, các bác sĩ đã nắm rõ và thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

Để tôn vinh và chia sẻ những khó khăn với đội ngũ các thầy thuốc của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, Đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô và công ty Indochineart đã tới tận nơi, trao tận tay các phần quà mang nhiều tình cảm của những người thực hiện chương trình. Bên cạnh số tiền 50 triệu đồng, 3 bức tranh được trao tặng là bức tranh sơn dầu "Tự tình" của Vũ Tuấn Việt" và bức tranh sơn dầu "Chiều Cát Hải" của Phạm Hoàng Hà, bức tranh “Chiếc bóng” của họa sĩ Ngô Phương Bình.

Đại diện Báo An ninh Thủ đô, công ty Indochineart trao tặng Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội số tiền 50 triệu đồng và 2 tác phẩm nghệ thuật

Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô Lưu Hồng Quân hy vọng, những phần quà này khi đến tay các "chiến sĩ áo trắng" của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp thêm sức mạnh và các thầy thuốc sẽ thêm vững vàng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Giám đốc nghệ thuật công ty Indochineart Vũ Huy Thông bày tỏ lòng cảm kích khi có cơ hội tới Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, một trong những cơ sở y tế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 và được nói cảm ơn các bác sĩ.

Theo nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông, chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật "Vượt qua đại dịch Covid-19" do Báo An ninh Thủ đô và công ty Indochineart tổ chức, đã tạo ra cơ hội cho các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam được bày tỏ lòng biết ơn với các bác sĩ trong cuộc chiến với dịch bệnh. Đặc biệt, với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, các bác sĩ ở đây còn là những người chiến sĩ nên càng cần được tôn vinh.

"Số tiền thu về từ chương trình không hẳn lớn, nhưng điều lớn hơn chương trình thu về là tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa những người dân Việt Nam nói chung và giới họa sĩ Việt Nam nói riêng", ông Vũ Huy Thông nhấn mạnh.

Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội Trần Công Tuấn thay mặt đơn vị bày tỏ lòng cảm ơn Báo An ninh Thủ đô, công ty Indochineart và tập đoàn Tân Hiệp Phát đã quan tâm, động viên và chia sẻ khó khăn với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Bác sĩ Trần Công Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội cảm ơn Báo An ninh Thủ đô, công ty Indochineart và Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã quan tâm và động viên các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị

"Tấm lòng vàng của các nhà tổ chức, chúng tôi xin ghi nhận và sẽ động viên các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến, hăng say làm việc, cùng các cấp, các ngành và người dân Việt Nam đồng lòng, đoàn kết chống dịch và tiến tới dập tắt dịch bệnh".

Nhân dịp này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp với Báo An ninh Thủ đô trao tặng sản phẩm tiếp sức tới các y, bác sĩ ở 6 bệnh viện, cơ quan y tế ở tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 của Trung ương và Thủ đô Hà Nội. Tổng số hơn 16.000 sản phẩm Trà thanh nhiệt Dr. Thanh được Báo An ninh Thủ đô trực tiếp chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh và Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Lưu Hồng Quân trao tận tay phần quà của Tập đoàn Tân Hiệp Phát (trà Dr Thanh) cho Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội Trần Công Tuấn

PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết tại Giao lưu trực tuyến ngày 30-3-2020, nghiên cứu của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã tập hợp 300 công trình nghiên cứu trong nước và thế giới, đánh giá tác dụng của 9 loại thảo dược trong trà Dr Thanh dưới góc nhìn khoa học sinh học và dược lý.

Từ đó, cho thấy bài thuốc cung đình được áp dụng cho sản phẩm Trà thảo mộc Dr Thanh có những tác dụng rất cụ thể. Các thảo dược này giúp chống viêm hoặc ức chế gây viêm, ức chế hoạt động vi khuẩn; Bảo vệ gan, thanh nhiệt, giải độc; Chống oxy hóa... có lợi cho sức khỏe, dự phòng dịch bệnh.