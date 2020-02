Báo An ninh Thủ đô tổ chức Giao lưu trực tuyến "Hướng dẫn phòng, chống lây lan dịch bệnh Corona"

ANTD.VN - Vào 14h chiều nay (4-2), Báo An ninh Thủ đô sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hướng dẫn phòng, chống lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona” nhằm giải đáp các vấn đề bạn đọc quan tâm liên quan tới dịch bệnh nguy hiểm này.

Cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc và lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tính đến 7h sáng nay, 4-2, tổng số mắc bệnh dịch này trên thế giới đã lên tới hơn 20.600 ca, 426 trường hợp tử vong (425 ở Trung Quốc, 1 ca tử vong ở Philippines).

Tại Việt Nam hiện đã có 9 người mắc nCoV, 2 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh. Riêng tại Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc nCoV song kể từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành Y tế Thủ đô đã tiến hành cách ly 29 trường hợp nghi ngờ nhiễm, 14 trường hợp vẫn đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Dự báo tình hình dịch bệnh này sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Để người dân, bạn đọc có thêm kiến thức phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, vào 14h chiều nay (4-2), Báo An ninh Thủ đô tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hướng dẫn phòng, chống lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona” với sự tham gia của các khách mời:

1. BS.CKII Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

2. ThS Đào Hữu Thân, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

3. ThS.BS Vũ Mạnh Cường, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện E

4. Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm gửi câu hỏi tới các khách mời tại buổi Giao lưu trực tuyến “Hướng dẫn phòng, chống lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona” trên Báo điện tử www.anninhthudo.vn để được giải đáp.