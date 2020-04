Bám địa bàn, đảm bảo ANTT, nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - Trước nhiệm vụ quan trọng là song song thực hiện 2 mục tiêu làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Coivd-19 và đảm bảo ANTT địa bàn, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ huy CAH Mê Linh đã quán triệt đến toàn thể CBCS các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn làm tốt nhiệm vụ “kép” để giữ vững địa bàn, hoàn xuất sắc thành nhiệm vụ được giao.

Tích cực tuyên tuyền, xử lý vi phạm liên quan đến dịch Covid-19

Xác định nguy cơ tiềm ẩn ở khu công nghiệp Quang Minh là rất lớn, chỉ một công nhân tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19 là có thể dẫn đến hậu quả khôn lường và để thực hiện đúng nhiệm vụ đảm bảo an toàn sản xuất cũng như phòng chống, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19, Công an thị trấn Quang Minh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, doanh nghiệp, nhà xưởng thực hiện các biện pháp sàng lọc y tế đối với hàng nghìn công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp để phòng ngừa dịch bệnh. Cùng với đó là công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các khu trọ công nhân, công tác rà soát người đến, người đi đều được Công an thị trấn Quang Minh thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an thị trấn Quang Minh cho biết: “Khu Công nghiệp Quang Minh với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động luôn có số lượng công nhân rất đông, lên đến gần 1 vạn người. Trong thời gian này, mặc dù người người dân ai ở nhà nấy, đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế ra đường, tạm dừng kinh doanh hàng quán, nhưng, lực lượng Công an thị trấn vẫn luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ ứng trực, tuần tra, bám sát cơ sở, sâu sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự”.



Công an thị trấn Quang Minh tuyên truyền, nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân khi ra đường để phòng chống dịch bệnh

Nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Công an thị trấn Quang Minh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biệp pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ cấp thiết. Thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội, tạm dừng đóng cửa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, Công an thị trấn đã phối hợp với lực lượng dân phòng “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ” để phát hiện, kịp thời xử lý tình huống đột xuất liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đơn vị cũng phát hàng nghìn tờ rơi, bản thông báo “tạm dừng hoạt động, kinh doanh trong mùa dịch bệnh Covid-19” cho người dân, đã phát huy hiệu quả tích cực.



“Qua tuyên tuyền, người dân đã hiểu rõ quy định và chấp hành rất nghiêm túc việc giãn cách xã hội, tuy nhiên đơn vị cũng kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19”- chỉ huy Công an thị trấn Quang Minh cho hay.

Công an thị trấn Quang Minh đến tận nhà, rà từng hộ để nắm tình hình, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Hiệu quả tuần tra, kiểm soát bám sát địa bàn

Không chỉ phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an thị trấn Quang Minh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên thực hiệm nhiệm vụ ‘kép” đảm bảo ANTT địa bàn và phòng chống, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19.

Đại úy Nguyễn Trọng Huy, Phó trưởng Công an thi trấn Quang Minh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trước những diễn biến phức tạp của mùa dịch Covid-19, để phòng ngừa tội phạm lợi dụng dịch bệnh gây mất ổn định ANTT trên địa bàn, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những người tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân, chủ động nắm tình hình không để đột xuất, bất ngờ và tình hình phức tạp về ANTT”.

16h 30 ngày 14-4, Công an thị trấn Quang Minh đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng chặn bắt tên cướp. Qua điều tra ban đầu, Lưu Quốc Anh (SN 1983), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh khai nhận do nghiện ma túy, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để bán lấy tiền ăn chơi... Hàng chục vụ án ma túy cũng được Công an thị trấn Quang Minh phát hiện, bắt giữ qua công tác tuần tra.

Đối tượng Lưu Quốc Anh bị bắt về hành vi cướp giật tài sản

Trước hành động kịp thời bắt đối tượng cướp giật tài sản của các chiến sỹ công an, hai nạn nhân là chị Lê Thu T (SN 2003), trú tại huyện Đông Anh và anh Lưu Trịnh Quyền (SN 2003), trú tại huyện Mê Linh đã cảm ơn Công an thị trấn Quang Minh.

Công an thị trấn Quang Minh tuần tra, phát hiện bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Đối với người dân và hàng chục nghìn công nhân ở thị trấn Quang Minh, hình bóng của cán bộ chiến sỹ Công an hiện hữu ở đường làng, ngõ xóm, đường vắng trong khu công nghiệp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã mang lại niềm tin cho nhân dân.

Có mặt ở từng con phố, tới từng gia đình làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đồng thời tuyên truyền hình thức hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng vào thời điểm dịch bùng phát để gây án.

Việc làm của các anh là thường xuyên gần dân, sát dân, đem lại hạnh phúc cho nhân dân và đã được ghi nhận, đánh giá cao. Với sự vào cuộc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi CBCS Công an thị trấn Quang Minh, tình hình ANTT địa bàn được giữ vững, người dân không hoang mang trước dịch bệnh, cũng như lo lắng về hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn.