Bác sĩ Rafi Kot: Các nước nên học hỏi cách Việt Nam chống dịch Covid-19

Bác sĩ Rafi Kot đã có thư gửi Bộ Y tế Việt Nam xin "đính chính" thông tin

Sáng nay, 3-3, Bộ Y tế thông tin cho biết, bác sĩ bác sĩ Rafi Kot - người Israel, đang sống và làm việc tại Việt Nam đã có bức thư gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế để trình bày về bài báo “What Israel Can Learn From Vietnam on How to Beat the Coronavirus” đăng trên báo Haaretz của Israel ngày 28-2 có 2 đoạn gây hiểu nhầm.

Theo đó, bài báo này đề cập đến việc bác sĩ Rafi Kot có tham gia tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, bác sĩ Rafi Kot khẳng định: “Tôi chưa bao giờ phát biểu rằng tôi tham gia tư vấn phòng chống dịch Covid-19 cho các cơ quan chức năng chuyên môn”.

Theo vị bác sĩ này, có thể do phóng viên phỏng vấn ông qua điện thoại bằng tiếng Do Thái nên việc tiếp nhận một vài thông tin không chính xác.

Bác sĩ người Israel đang làm việc tại một Phòng khám gia đình ở TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, ông chỉ tư vấn cho bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn yêu cầu.

“Thông điệp tôi muốn thể hiện qua bài báo chính là tựa đề của bài báo “Israel có thể học hỏi được gì từ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Corona”. Bộ Y tế Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch và tôi tin chắc rằng không chỉ Việt Nam mà các nước khác nên học hỏi cách Việt Nam phòng chống dịch Corona và kết quả mà Việt Nam đã đạt được” – bác sĩ Rafi Kot viết.