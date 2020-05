Bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều 23-5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định: Quyết định số 2136-QĐNS/TW ngày 20/5/2020 của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 để chỉ định tham gia BCH, BTV Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Trần Quốc Tỏ;

Quyết định số 2139-QĐNS/TW ngày 20/5/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định cho Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ

Phát biểu tại lễ công bố, các đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Quốc Tỏ đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Trải qua một số vị trí công tác khác nhau tại Trung ương cũng như địa phương, ông Trần Quốc Tỏ luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng với sự giúp đỡ của BCH, BTV Đảng ủy Công an Trung ương cùng tập thể cán bộ, đảng viên lực lượng Công an nhân dân, trên cương vị mới Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Quốc Tỏ sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Các đồng chí lãnh đạo tin tưởng, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước. Với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, BTV, BCH Đảng bộ đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trước khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải từng trải qua một số vị trí công tác khác nhau như: Giảng viên bộ môn Vật lý lý thuyết, Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Đảng đoàn; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...