[Audio ngày 9-7-2020] Truy bắt kẻ đào mộ người nhà "con nợ"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” từ hải sản tái sống; Công an Điện Biên lập chiến công thu giữ 54 bánh heroin; Truy bắt kẻ đào mộ người nhà “con nợ”; Tạm giữ nghi can vụ nam thanh niên bị tưới xăng, đốt giữa đường; Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hành vi “bắt nạt” của Trung Quốc trong khu vực; Tổ chức Y tế Thế giới cử chuyên gia tới Trung Quốc.

Nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” từ hải sản tái sống

Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội) gần đây tiếp nhận một số bệnh nhân nhiễm trùng máu do vi khuẩn “ăn thịt người”. Vibrio vulnificus còn gọi là vi khuẩn “ăn thịt người” do có thể gây hoại tử cân cơ rất nhanh. Nhiễm trùng máu do vi khuẩn này gây tử vong cao, lên đến 50 - 90% và thường tử vong trong vòng 48 giờ, dù được điều trị tích cực.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus sống tự do trong nước biển hoặc nước lợ hoặc ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu... Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo không ăn hải sản chưa được nấu chín. Khi tắm biển, câu cá biển, đánh bắt và chế biến hải sản… nên tránh nguy cơ bị thương.

Công an Điện Biên lập chiến công thu giữ 54 bánh heroin

Chiều 8-7, đại diện UBND tỉnh Điện Biên đã khen thưởng, động viên các thành viên trong Ban chuyên án 119C Công an tỉnh với chiến công thu giữ 54 bánh heroin, bắt giữ 3 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Sau hơn 1 tháng lập chuyên án điều tra, vào khoảng 23h10 ngày 7-7, tại Km 103, Quốc lộ 12 thuộc địa bàn bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, các đơn vị trong chuyên án đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép số heroin có tổng khối lượng khoảng 18,9kg nói trên.

Truy bắt kẻ đào mộ người nhà “con nợ”

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ngày 8-7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Văn Quýnh (SN 1964, trú tại quận Tân Phú, TP HCM) để điều tra về hành vi “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Năm 2019, ông Nguyễn Hữu Kiệm (trú xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) có thế chấp thửa đất của mình cho ông Quýnh để vay 300 triệu đồng. Đến tháng 2-2020, ông Kiệm không có khả năng trả nợ nên ông Quýnh thu lại mảnh đất bán cho người khác. Theo yêu cầu của người mua đất, ông Quýnh đã thuê người đào hài cốt là người nhà ông Kiệm đốt lấy tro, mang vào chùa gửi. Hiện Quýnh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt.

Tạm giữ nghi can vụ nam thanh niên bị tưới xăng, đốt giữa đường

Liên quan vụ việc nam thanh niên bị tưới xăng, đốt gây bỏng nặng đến 80% cơ thể vào chiều 6-7 tại một khu công nghiệp ở TP Vinh, Nghệ An, lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng Đinh K.Q. (SN 1992, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh). Nạn nhân đã được chuyển ra Hà Nội điều trị vì bị bỏng quá nặng.

Theo vợ nạn nhân, Q. trước đây làm cùng công ty chuyển phát nhanh với anh S - chồng chị. Anh S. có vay của nam thanh niên số tiền 2,5 triệu đồng, chưa trả. Vào cuối tháng 5-2020, Q. bị đuổi việc do nhận hàng để giao ngoài công ty. Q. cho rằng anh S. là người đã báo với công ty nên anh ta mới bị đuổi việc. Chiều 6-7, Q. đến khu vực công ty nơi S. đang làm việc để chặn đường nói chuyện và xảy ra vụ việc.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hành vi “bắt nạt” của Trung Quốc trong khu vực

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8-7, Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc “hành động hung hăng” trong cuộc đụng độ gần đây với Ấn Độ tại khu vực biên giới. “Từ dãy Himalaya cho tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đảo Senkaku và những nơi khác, Bắc Kinh thường xuyên kích động tranh chấp lãnh thổ. Thế giới không nên cho phép hành vi bắt nạt này xảy ra hoặc cho phép nó tiếp diễn", ông Pompeo nói thêm.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang rơi vào giai đoạn căng thẳng, liên quan tới hàng loạt vấn đề từ cách Trung Quốc xử lý dịch Covid-19, luật an ninh Hong Kong cho đến tranh chấp thương mại…

Tổ chức Y tế Thế giới cử chuyên gia tới Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 8-7 cho biết, chính phủ Trung Quốc đã nhất trí với Tổ chức Y tế Thế giới cử các chuyên gia tới Bắc Kinh để trao đổi ý kiến với các nhà khoa học và chuyên gia y tế nước này về hợp tác dựa trên cơ sở khoa học nhằm tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Việc xác định nguồn gốc dịch bệnh Covid-19 là một công việc phức tạp. Những nghiên cứu khoa học được chuẩn bị tốt sẽ thúc đẩy sự hiểu biết của con người về nguồn gốc bệnh ở động vật cũng như con đường lây nhiễm sang người. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới có thể có những chuyến đi tương tự tới các nước và khu vực khác nếu cần thiết.