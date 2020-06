[Audio ngày 4-6-2020] Truy tố gã chồng hờ bạo hành 3 con riêng của vợ

Truy tố gã chồng hờ bạo hành 3 con riêng của vợ

Sáng 4-6, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh (39 tuổi, trú tại thị trấn Ea T'ling) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Anh và bà Nguyễn Thị Điền sống với nhau như vợ chồng tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút. Ngày 26-4, Anh đi uống rượu về, thấy 3 con riêng của vợ chơi về muộn, trên người có nhiều bùn đất. Lúc này, Anh dùng gậy đánh 3 bé, nạn nhân lớn nhất 10 tuổi. Thấy con bị đánh, bà Điền vào can ngăn cũng bị Anh đánh. Hôm sau, hàng xóm thấy các bé bị thương tích nên trình báo công an. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của 3 bé từ 6-9%.

Đà Nẵng tiêu hủy nhiều máy game bắn cá

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng sáng 3-6 đã tổ chức tiêu hủy nhiều máy game bắn cá tại bãi rác Khánh Sơn. Đây là lần đầu tiên lực lượng công an Đà Nẵng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn máy game bắn cá.

Số máy chơi game này được phát hiện tại một kho hàng ở quận Sơn Trà. Chủ kho hàng này không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy phép hoạt động của lô hàng. Sau khi thu giữ và thông báo tìm chủ sở hữu mà không có ai đến nhận, đơn vị đã ra quyết định tiêu hủy. Được biết, số máy game bắn cá được tiêu hủy sáng 3-6 có tổng giá trị ước tính gần 100 triệu đồng.

Truy tìm gắt gao kẻ dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê

Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm gắt gao đối tượng dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê trên đường Trường Chinh, phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Theo camera an ninh ghi nhận, vào lúc 5h48 ngày 2-6, một người đàn ông đã vào quán cà phê của chị T (SN 1985). Thấy quán vắng người, đối tượng lấy ra 1 chiếc búa từ trong túi xách mang theo đánh chị T. nhiều nhát. Nghe tiếng động, em ruột chị T (SN 1994) bước ra cũng bị đối tượng tấn công. Đối tượng bỏ đi trên chiếc Winner X màu đen có BKS là 49T4-0759.

Cả 2 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu do chấn thương đầu. Đến sáng 4-6, hai người đã qua cơn nguy kịch.

Bắt kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Tây Bắc về Hải Phòng

Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ.

Trước đó, đối tượng đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an truy nã do tham gia đường dây mua bán trái phép 100 bánh heroin tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) nhưng trong quá trình lẩn trốn, y tiếp tục cùng vợ hờ và 2 đối tượng khác buôn lậu ma túy. Cuối tháng 5, lực lượng Công an đã bắt giữ được 3 đồng phạm của Cường nhưng y đã kịp bỏ trốn.

Thêm 3 cảnh sát bị buộc tội trong vụ giết George Floyd

Các công tố viên bang Minnesota mới đây đã truy tố tội danh nghiêm khắc hơn đối với các cảnh sát liên quan đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, nguồn cơn của làn sóng biểu tình biến thành bạo động lan tràn khắp nước Mỹ.

Theo đó, Derek Chauvin, viên cảnh sát đè đầu gối vào cổ nạn nhân suốt 8 phút bị cáo buộc giết người cấp độ hai. Còn lại, 3 cảnh sát khác tại hiện trường bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho tội giết người cấp độ hai, cũng như tội giết người cấp độ hai. Cả 4 cảnh sát đã bị sa thải tuần trước.

Ông Benjamin Crump, luật sư của gia đình Floyd, gọi đây là khoảnh khắc “buồn vui lẫn lộn” và là bước tiến quan trọng trên đường tìm công lý.

Đối mặt án 7 năm tù vì che giấu nhiễm Covid-19

Jie Li, 37 tuổi, đã có triệu chứng nhiễm Covid-19 khi còn ở Massachusetts, Mỹ. Tuy nhiên, hồi tháng 3, Li vẫn đáp chuyến bay từ Los Angeles về Bắc Kinh. Trước khi lên máy bay, Li uống thuốc hạ sốt và mãi tới khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô này mới tiết lộ. Về tới Trung Quốc, Li bị cách ly tại một bệnh viện. Khoảng 60 người tiếp xúc gần với cô trên chuyến bay cũng bị theo dõi.

Ngày 2-6, cơ quan kiểm sát Bắc Kinh thông báo đã phê chuẩn lệnh bắt Jie Li vì hành vi cản trở việc ngăn chặn và chữa trị các bệnh truyền nhiễm. Theo luật pháp Trung Quốc, Jie Li có thể bị kết án từ 3 tới 7 năm tù vì những hậu quả nghiêm trọng mà cô này đã gây ra.