[Audio ngày 2-7-2020] Thanh tra Sở Nội vụ "tống tiền" 200 triệu đồng để bỏ qua sai phạm

Thanh tra Sở Nội vụ “tống tiền” 200 triệu đồng để bỏ qua sai phạm

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Tuệ (SN 1965, trú tại TP Buôn Ma Thuột, là thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Trong quá trình tham gia Đoàn thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Krông Năng, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của một nhân viên trường THCS Trần Phú sử dụng bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả. Sau đó, ông Tuệ đã gặp người này, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc. Đến ngày 29-6, ông Tuệ hẹn người đó đến một nhà nghỉ tại TP.Buôn Ma Thuột để giao dịch thì bị công an ập vào bắt giữ.

Phát hiện ma túy, “đồ chơi” tình dục trong khu trọ

Ngày 2-7, Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã bàn giao Trần Nguyên Văn (29 tuổi, ở xã Phước Thành) và các tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, trưa 30-6, Công an xã Phước An phát hiện tại phòng số 7, khu nhà trọ Xóm Mới, Trần Nguyên Văn và 3 người khác đang sử dụng ma túy. Tổ công tác thu giữ 8 gói ma túy, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và “đồ chơi” tình dục. Tại phòng trọ khác có 3 người đang sử dụng ma túy do Văn bán ra. Bước đầu Văn khai nhận đã mua bán ma túy và cùng các con nghiện sử dụng ma túy, quan hệ tình dục ở nhà trọ.

Phá một “boong ke” ma túy giữa TP Thanh Hóa

Công an TP Thanh Hóa ngày 1-7 đã phá thành công điểm mua bán ma túy phức tạp tại phố Lò Chum, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa do Nguyễn Thị Thúy cầm đầu. Thúy bị bắt quả tang đang bán ma túy cho người nghiện.

Đây là một “boong ke” ma túy phức tạp, tồn tại một thời gian dài. Bản thân Thúy đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. “Nữ quái” này đã dùng thủ đoạn rất tinh vi như sử dụng các con nghiện để cảnh giới, giao hàng; chỉ bán vào ban đêm cho các con nghiện quen biết; xung quanh nhà có hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố; lắp đặt camera, có “động” là tẩu tán tang vật ngay.

Mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc không ảnh hưởng đến Việt Nam

Trong 2 tuần qua, trên lãnh thổ Trung Quốc đã xuất hiện mưa lũ lớn, lũ lịch sử. Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân của các đợt mưa lớn này là do tác động của một dải mây Front, gây lũ lụt ở Nam Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 5, tháng 6 và Nhật Bản trong tháng 6, tháng 7. Tuy nhiên dải mây này ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ngày 1-7 cho biết, đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cách Vũ Hán khoảng 70km nếu có sự cố cũng không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trung Quốc nhất trí sớm nối lại đàm phán COC

Trung Quốc và ASEAN ngày 1-7 khẳng định cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông.

Đây là một trong những nội dung được bàn thảo trong Hội nghị tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 26, được tổ chức trực tuyến vào ngày 1-7. Được biết, COC là văn bản mà ASEAN đàm phán với Trung Quốc từ 2002, nhằm hướng tới xây dựng các quy tắc mang tính ràng buộc trên Biển Đông.

Lầu Năm Góc bác tin Nga treo thưởng cho Taliban

Trong báo cáo về tình hình an ninh Afghanistan hôm 1-7, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Nga tham gia thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Taliban, đồng thời khẳng định không có bằng chứng xác nhận những cáo buộc cho rằng Cơ quan Tình báo Quân đội Nga đã thông đồng, treo thưởng cho phiến quân Taliban để sát hại lính Mỹ tại Afghanistan.

Tờ New York Times hôm 26-6 dẫn thông tin từ các quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay, điệp viên Nga đã treo thưởng cho các tay súng Taliban, nhằm khuyến khích phiến quân tấn công lính liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều phủ nhận thông tin này.