[Audio ngày 26-7-2020] Truy xét 2 đối tượng bắn chết người trên quốc lộ 1

Tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày

Sáng 26-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký Công văn số 4869 về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu tạm dừng một số hoạt động để hạn chế tập trung đông người.



Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Tạm dừng các hoạt động lễ hội tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người cũng như tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Du lịch cùng các đơn vị liên quan tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ ngày 26-7 để đảm bảo an toàn cho khách và cộng đồng cho đến khi có thông báo mới.

Tụ điểm mại dâm núp dưới vỏ bọc cơ sở massage

Ngày 26-7, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố về tội chứa mại dâm đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1985) quê ở Hà Tĩnh, tạm trú tại TP Cam Ranh.

Trước đó, đêm 23-7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính cơ sở massage Thượng Hải 777 ở 606 Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, phát hiện 2 khách đang mua dâm và 9 phụ nữ đến từ nhiều tỉnh không có đăng ký tạm trú. Tại quầy lễ tân do Nguyễn Văn Giáp thường trực có 2 cuốn số ghi chép các cuộc dịch vụ massage và mại dâm.

Truy xét 2 đối tượng bắn chết người trên quốc lộ 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 16h ngày 25-7, anh Đào Quốc Liêu (46 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi xe máy chở anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, cùng quê) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Tiền Giang về Long An thì bị 2 đối tượng đi đằng sau vượt lên. Đối tượng ngồi sau móc súng nhắm thẳng vào người anh Liêu bóp cò rồi cả 2 tháo chạy. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng anh Liêu tử vong sau đó.

Hiện trường là đoạn QL1 vắng vẻ đi qua phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An. Quá trình điều tra, các tổ công tác đã lấy lời khai của nhân chứng và trích xuất camera dọc tuyến đường.

Hít phải khí gas, hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu

Ngày 25-7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 40 công nhân làm việc tại Công ty may Kwong Lung Meko (ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) do bị ngạt khí. Được biết, vào khoảng 18h30 cùng ngày, công nhân công ty phát hiện khí lạ liền tri hô rồi tháo chạy ra ngoài, nhiều người sau đó khó thở, ngất xỉu. Hiện tại, chỉ còn khoảng 8 người lưu lại bệnh viện tiếp tục điều trị ngộ độc khí gas.

Theo lãnh đạo Công an quận Ô Môn, bước đầu xác định khí gas từ Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương ở cùng khu công nghiệp bị rò rỉ tại các điểm nối, sau đó bay sang phía công ty may.

Xuất hiện ca nghi mắc Covid-19, Triều Tiên họp Bộ Chính trị khẩn

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 26-7, Chủ tịch Kim Jong-un đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các thành viên Bộ Chính trị sau vụ việc một người nghi mắc Covid-19 vượt biên trái phép từ Hàn Quốc trong tháng này. Đây có thể coi là ca Covid-19 đầu tiên mà chính quyền Triều Tiên ghi nhận.

Gọi đây là “tình huống nguy cấp khi virus độc hại được cho đã xâm nhập vào Triều Tiên”, Chủ tịch Kim Jong-un đã ra lệnh phong tỏa thành phố Kaesong nằm sát Hàn Quốc.

Trước đó, Triều Tiên đã nhận được hàng nghìn kit xét nghiệm từ Nga và các nước khác đồng thời áp lệnh đóng cửa biên giới chặt chẽ.

Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga chuẩn bị thử nghiệm cấp nhà nước

Một nguồn tin trong giới công nghiệp quốc phòng Nga ngày 25-7 cho biết, tàu ngầm hạt nhân mang tên Kazan sẽ tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước trong khoảng thời gian đầu tháng 8. Nguồn tin khẳng định Kazan “đã sẵn sàng 100% về mặt kỹ thuật cho các thử nghiệm”.

Tàu ngầm hạt nhân Kazan thuộc Đề án 885M được đặt ky vào ngày 24-7-2009 và hạ thủy ngày 31-3-2017. Trong trường hợp thử nghiệm thành công, chiếc tàu ngầm này sẽ được bàn giao cho Hải quân trước cuối năm 2020.