[Audio ngày 23-7-2020] Bắt giam con gái ngược đãi dã man mẹ già gần 90 tuổi

Không thực hiện cách ly, 2 Phó Giám đốc Sở GTVT bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 23-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lương Phương Đông, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu và ông Bùi Hồng Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu vì không chấp hành nghiêm quy định về cách ly toàn xã hội và không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

Trước đó, ông Đông, ông Kỳ và một số cán bộ khác bị phát hiện đang uống rượu bia bên trong phòng phía sau trụ sở Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu vào khoảng 10h30 ngày 1-4. Việc này được cho là đã vi phạm chỉ thị của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào thời điểm đó.

Bắt giam con gái ngược đãi dã man mẹ già gần 90 tuổi

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, trú xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).

Cơ quan chức năng xác định bà Mai đã nhiều lần có hành vi ngược đãi, chửi bới, đánh đập mẹ già của mình trước khi cụ bà qua đời vào ngày 12-2. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng và đánh mẹ ruột của mình mặc cho cụ khóc lóc, van xin.

Hàng chục nam nữ dương tính với ma túy bên trong quán bar ở Quảng Trị

Khoảng 0h30 sáng 23-7, Công an thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở kinh doanh bar Nonstop ở phường 2, thành phố Đông Hà. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 100 nam, nữ đang tụ tập trong quán bar này. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 43 trường hợp dương tính với các chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở bar Nonstop không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc các mặt hàng đang kinh doanh. Lực lượng chức năng đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của pháp luật.

Từ Lâm Đồng về Đồng Nai để trộm giỏ lan trị giá hơn 750 triệu đồng

Vào đầu tháng 7-2020, vườn lan của anh Đỗ Trọng Huấn (trú ở phường Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 cây lan đột biến gene, trong đó có cây giá trị hơn 750 triệu đồng. Qua điều tra, công an phát hiện nghi can là Nguyễn Phi Long (29 tuổi, quê Lâm Đồng), từng xuất hiện tại vườn của anh Huấn 2 ngày trước khi xảy ra vụ án.

Bị bắt khi vừa đi cất giấu tang vật về, Long khai nhận, sau khi thăm vườn lan, đối tượng đã thuê xe ô tô đến trộm 2 giỏ lan đem về Lâm Đồng cất giấu. Long hiện đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Tổng thống Donald Trump đe dọa đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 22-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông luôn có thể ra lệnh đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ, sau khi phái bộ Trung Quốc tại Houston được yêu cầu rời đi trong 72 giờ. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày nói Tổng lãnh sự quán này được yêu cầu đóng cửa “để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Các chuyên gia nhận định việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là đòn trả đũa ngoại giao nghiêm trọng nhất từ năm 1979, đánh dấu thêm bước ngoặt xấu đáng kể khi quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Lũ đổ về đập Tam Hiệp vượt thiết kế 17 m

Dự án Tam Hiệp của Trung Quốc, một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới, đang gồng mình giữ lại nước lũ từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Tính đến chiều 21-7, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 162 m. Con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145 m.

Hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người trong tháng 7 và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 64,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,2 tỷ USD). Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 23-7. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác.