[Audio ngày 23-4-2020] Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Học sinh phổ thông được giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra; Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM bị đình chỉ thêm 15 ngày; Bác đơn của bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe; Đột kích sới bạc “khủng” trong chung cư, tạm giữ gần 400 triệu đồng; Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho thanh tra phòng thí nghiệm; Tổng thống Mỹ cho phép hải quân khai hỏa vào tàu chiến Iran quấy nhiễu; Anh có thể duy trì giãn cách xã hội đến hết năm nay.

Học sinh phổ thông được giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra

Nhằm giảm áp lực cho học sinh trong quá trình học tập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi thời gian học kỳ 2 năm học 2019-2020 không còn nhiều, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông so với quy định.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định các trường tổ chức dạy học qua internet và truyền hình có thể tổ chức kiểm tra thường xuyên cho học sinh bằng các hình thức linh hoạt. Riêng bài kiểm tra định kỳ phải thực hiện khi học sinh trở lại trường học.

Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày

Tụ tập ăn nhậu trong thời gian cách ly xã hội, các lãnh đạo của Đại học Ngân hàng TP.HCM gồm Hiệu trưởng Bùi Hữu Toàn, Hiệu phó Nguyễn Đức Trung bị kéo dài thời hạn đình chỉ công tác 15 ngày. Quyết định được Ngân hàng Nhà nước đưa ra chiều 22-4, sau thời hạn đình chỉ ông Toàn và ông Trung 15 ngày lần đầu kết thúc.

Hôm 5-4, Viện trưởng Đào tạo quốc tế (thuộc Đại học Ngân hàng TP.HCM) mời 7 cán bộ của trường cùng 5 người khác đến căn hộ ở tầng 14 chung cư huyện Nhà Bè ăn trưa. Đến 17h20, một trong những người có mặt tại bữa rượu bị phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư. Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Bác đơn của bị cáo Nguyễn Bắc Son xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe

Ngày 23-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Nói lời đầu tiên tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe không đảm bảo.

Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - chủ tọa phiên tòa cho biết, do đây là phiên phúc thẩm và đã bị hoãn một lần (vì lý do chống dịch Covid-19), thời gian dự kiến diễn ra không quá dài, bị cáo Son được phép ngồi phát biểu nên HĐXX quyết định phiên phúc thẩm vẫn tiếp diễn như kế hoạch. Dự kiến, phiên xét xử phúc thẩm vụ AVG diễn ra từ ngày 23 đến 26-4.

Đột kích sới bạc “khủng” trong chung cư, tạm giữ gần 400 triệu đồng

Ngày 23-4, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 22 đối tượng cùng số tiền hơn 380 triệu đồng tang vật tại một sới bạc trong căn hộ ở tầng 7 thuộc khu chung cư Sơn An, phường Tam Hòa. Thời điểm lực lượng Công an ập vào kiểm tra tối 22-4, phát hiện 11 nữ và 11 nam đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu.

Bước đầu Công an xác định đây là tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn và có tổ chức khi các đối tượng đóng kín cửa căn hộ được thuê lại để đánh bạc. Tại thời điểm bắt quả tang, chủ cho thuê không có mặt tại căn hộ cho thuê.

Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho thanh tra phòng thí nghiệm

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 22-4 đã hối thúc Trung Quốc cho phép các thanh tra viên tới các phòng thí nghiệm tại nước này. Ông Mike Pompeo nhấn mạnh rằng, do Trung Quốc cố che giấu thông tin về dịch bệnh nên điều quan trọng là cần phải biết rằng tất cả các mẫu virus trong các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc có được xử lý an toàn hay không.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về vấn đề liên quan tới dịch Covid-19. Trung Quốc vẫn khẳng định nguồn gốc dịch Covid-19 không liên quan đến phòng thí nghiệm về virus.

Tổng thống Mỹ cho phép hải quân khai hỏa vào tàu chiến Iran quấy nhiễu

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chỉ thị cho hải quân nước này khai hỏa vào bất cứ tàu nào của Iran quấy nhiễu lực lượng này trên biển.

Chỉ thị được đưa ra 1 tuần sau khi 11 tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran áp sát một cách nguy hiểm các tàu Mỹ ở vùng Vịnh. Động thái trên diễn ra vài giờ sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên lên quỹ đạo.

Anh có thể duy trì giãn cách xã hội đến hết năm nay

Cố vấn y tế trưởng của Chính phủ Anh, giáo sư Chris Whitty ngày 22-4 cho rằng, người dân Anh sẽ phải chung sống với một số biện pháp giãn cách xã hội phiền toái ít nhất cho đến tận hết năm nay. Giáo sư Whitty nhận định sẽ là không thực tế nếu kỳ vọng cuộc sống sẽ ngay lập tức trở lại bình thường như thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát.



Ông cho rằng điều kiện lý tưởng nhất để dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội về lâu dài là các hãng dược phẩm điều chế được vaccine hoặc thuốc có thể điều trị được Covid-19. Tính đến 7h ngày 23-4, số ca tử vong do Covid-19 tại Anh hiện là 18.100 người trong tổng số 133.500 bệnh nhân.