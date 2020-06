[Audio ngày 21-6-2020] Vợ chồng chủ nợ bị sát hại khi đi đòi gần 1,6 tỷ đồng

Vợ chồng chủ nợ bị sát hại khi đi đòi gần 1,6 tỷ đồng

Sáng 21-6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập 4 nghi can liên quan vụ truy sát khiến 3 người tử vong ở huyện Tuần Giáo. Trước đó, sáng 20-6, ông Nguyễn Khánh Chung (53 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Thu (40 tuổi, trú thị trấn Tuần Giáo) dẫn một số người (trong đó có 4 người bị triệu tập) đến nhà ông Đàm Văn Lực (57 tuổi, ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo) để đòi nợ. Sau cuộc nói chuyện, ông Chung và vợ bị ông Lực truy sát, đồng thời ông Lực cũng dùng dao tự đâm vào người rồi tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Điện Biên thu được một số giấy tờ cho vay, thể hiện vợ chồng ông Chung đã cho bà Triệu (vợ ông Lực) vay 1,57 tỷ đồng.

Bắt tạm giam giáo viên làm học sinh lớp 8 sinh con

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nông Quý Dưỡng (sinh năm 1982, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), nguyên giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát; tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, Dưỡng là giáo viên nhưng có quan hệ tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với 1 em học sinh lớp 8 của trường khiến em này có thai và sinh con vào tháng 11-2019. Sau khi xin thôi việc và bỏ đi khỏi địa phương, đến ngày 29-5-2020, Dưỡng đến Công an huyện Bát Xát đầu thú.

Khởi tố lái xe container gây tai nạn làm 3 người chết

Chiều 20-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đêm 17-6, Hải điều khiển xe container đầu kéo BKS: 14C 009.86. Khi đến Km 256+600 quốc lộ 18, đoạn qua xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, lái xe vào cua, phanh gấp khiến xe container lật ra rồi kéo lê ôtô khách xuống vực sâu khoảng 5 m khiến 3 người tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiều 18-6, lái xe container đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kẻ đâm người phụ nữ đang tắm, cướp dây chuyền ra đầu thú

Vào khoảng 18h ngày 19-6, bà Lê Thị Sáu (57 tuổi, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đang tắm trong nhà thì có một thanh niên trùm đầu bằng áo vào nhà dùng dao nhọn kề vào cổ. Giật phăng sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 4,5 chỉ) trên cổ bà Sáu, bị bà giằng co, đối tượng dùng vật sắc đâm 3 nhát vào người nạn nhân rồi nhanh chân tẩu thoát. Qua rà soát, Công an huyện Đức Linh thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Mạnh (SN 1989, cùng trú thôn 2). Biết lực lượng công an đang truy tìm, lúc 11 giờ ngày 20-6, Mạnh đã nhờ người thân đưa đến trụ sở công an xã Nam Chính đầu thú, khai nhận do thua bài bạc nên đi trộm cướp để có tiền trả nợ.

Bình luận gây tranh cãi của Thủ tướng Ấn Độ về đụng độ với Trung Quốc

Tại một cuộc họp với các lãnh đạo đối lập hôm 20-6 để nói rõ về ngọn nguồn dẫn đến vụ đụng độ đẫm máu hôm 15-6 giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói không binh sĩ nào của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ và cũng không chốt quân sự nào bị chiếm giữ.

Trong thông cáo phát đi sau đó, Văn phòng Thủ tướng Modi đã buộc phải lên tiếng giải thích rằng vụ việc bắt nguồn từ việc phía Trung Quốc tìm cách xây dựng các kết cấu vượt qua đường kiểm soát thực tế biên giới giữa hai nước. Một số nhà phân tích cảnh báo, bình luận của Thủ tướng Modi có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của Ấn Độ.

Zimbabwe bắt khẩn cấp Bộ trưởng Y tế vì bê bối “thổi” giá thiết bị

Cảnh sát Zimbabwe đã bắt giữ Bộ trưởng Y tế Obadiah Moyo sau khi ông này bị cáo buộc tham nhũng trong thương vụ mua sắm khoảng 60 triệu USD thiết bị y tế phục vụ chiến dịch ứng phó Covid-19.

Bộ trưởng Moyo bị bắt giữ sau khi dư luận ở Zimbabwe "dậy sóng" với những cáo buộc rằng ông Moyo đã chọn công ty Drax International để cung cấp trang thiết bị y tế với mức giá khống, trong đó mỗi chiếc khẩu trang có giá lên tới 28 USD. Chính phủ Zimbabwe sau đó đã hủy các hợp đồng mua sắm này.

Tuần trước, đại diện của công ty Drax International cũng bị bắt vì liên quan đến bê bối này. Zimbabwe hiện ghi nhận khoảng 500 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca đã tử vong.