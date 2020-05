[Audio ngày 17-5-2020] Công an Hà Nội xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu ra quân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Công an Hà Nội xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu ra quân; Xác định hãng nước ngọt khiến hàng loạt học sinh ở Hải Phòng nhập viện; Việt Nam đưa hơn 340 công dân từ Mỹ về nước an toàn; Xem xét cho phép Thai Airways nộp đơn xin phá sản, Iraq mở chiến dịch lớn tiêu diệt tận gốc khủng bố IS.

Công an Hà Nội xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu ra quân

Trong ngày đầu ra quân thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ hôm 15-5, các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 2.259 trường hợp, phạt tiền hơn 963 triệu đồng, tạm giữ 84 phương tiện vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, vi phạm đèn tín hiệu, vi phạm nồng độ cồn… Lực lượng phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị theo thẩm quyền.

Trên địa bàn cả nước, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra khoảng 80.000 phương tiện, xử lý gần 9.000 trường hợp, xử phạt 5,9 tỷ đồng.

Xác định hãng nước ngọt khiến hàng loạt học sinh ở Hải Phòng nhập viện

Liên quan đến nhãn mác những chai nước ngọt hơn 40 học sinh trường Tiểu học Quốc Tuấn ở xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng đã uống trước khi phải nhập viện, một số phải cấp cứu chiều 15-5, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, người đã đưa thùng nước ngọt cho các cháu học sinh, xác nhận đó là nước tăng lực Warrior Sirawberry. Nhà sản xuất là Công ty TNHH SX và TM Tân Quang Minh, địa chỉ tại Khu CN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Hiện sức khỏe của các em học sinh đã cơ bản ổn định, một số được đưa về nhà chăm sóc và theo dõi.

4 người bị thương khi ô tô tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân

Vụ tai nạn xảy ra trong đêm 16-5 tại đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường An Thanh, TP Thuận An, Bình Dương khiến 4 người bị thương phải nhập viện. Công an TP Thuận An cho biết, chiếc xe ô tô mang BKS: 61A-418.81 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Thuận An. Khi lưu thông đến khu vực Chợ Búng, xe mất lái lao sang làn đường ngược chiều, tông liên tiếp 3 xe máy rồi lao thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người đi xe máy và 1 người trong nhà bị thương. Theo người dân, lái xe bước ra trong tình trạng không tỉnh táo.

Việt Nam đưa hơn 340 công dân từ Mỹ về nước an toàn

Ngày 15 và 16-5-2020, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và các cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Washington DC về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh), sinh viên không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, các trường hợp đi công tác, du lịch, thăm thân lưu lại nước sở tại do các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Xem xét cho phép nộp đơn xin phá sản

Tiếp tục thua lỗ trầm trọng vì đại dịch, hãng hàng không Thái Lan Thai Airways đứng trước khả năng trở thành hãng hàng không quốc gia đầu tiên phá sản vì Covid-19. Các cơ quan chức năng đang xem xét cho phép Thai Airways nộp đơn bảo hộ phá sản nhằm tái gây dựng hãng hàng không này.

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, ông Uttama Savanayana đưa ra trong họp báo cuối tuần qua. Quyết định cho Thai Airways phá sản là một quyết định nhạy cảm vì đây là hãng hàng không quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Uttama không đưa ra thời điểm cụ thể về phán quyết cuối cùng.

Ông Barack Obama chỉ trích công khai chính quyền Tổng thống Donald Trump

Trong một bài phát biểu hôm 16-5, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích cách chính quyền Tổng thống Donald Trump đối phó với đại dịch Covid-19. Đây là lần hiếm hoi một Tổng thống đương nhiệm bị người tiền nhiệm chỉ trích.

Cựu Tổng thống đưa ra bình luận này trong bối cảnh nước Mỹ phải chống chọi với khủng hoảng kép: đại dịch ảnh hưởng không công bằng lên người da màu ở Mỹ và suy thoái kinh tế do phong tỏa. Cho đến nay, đã có hơn 1,4 triệu trường hợp dương tính Covid-19 ở Mỹ và hơn 88.000 người tử vong vì virus này.

Iraq mở chiến dịch lớn tiêu diệt tận gốc khủng bố IS

Tân Thủ tướng Iraq Mustafa al Kadhimi vừa thông báo, nước này chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi sẽ đóng vai trò tiên phong.

Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ, đây sẽ là chiến dịch cuối cùng nhằm nhổ tận gốc tổ chức khủng bố IS, khi chúng đang cố gắng tập hợp lại tàn quân dù đã bị đánh bại cuối năm 2017.