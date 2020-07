[Audio ngày 16-7-2020] Khởi tố nữ cán bộ thanh tra lái ô tô đâm chết người

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Khen thưởng 3 công an đập tường cứu người trong vụ đốt nhà người tình; Khởi tố nữ cán bộ thanh tra lái ô tô đâm chết người; Can ngăn chuyện bắt nạt, nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong; Nuôi chó dữ, lắp camera cảnh giới để... lập sới bạc; Hàng loạt tàu Iran bốc cháy dữ dội, sự cố bất thường tiếp diễn; Xét nghiệm lại, Tổng thống Brazil vẫn dương tính với Covid-19.

Khen thưởng 3 công an đập tường cứu người trong vụ đốt nhà người tình

Ngày 15-7, Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với 3 cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú vì có hành động dũng cảm cứu người trong “biển lửa”.

Vào khoảng 9h30 ngày 13-7, phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Diễm (ở ấp Vĩnh Hòa) bốc cháy dữ dội, tổ công tác của Công an xã đã phá cổng rào, sau đó đập tường, phá cửa sổ đưa bà Diễm cùng con và cháu bà ra ngoài. Các nạn nhân bị bỏng nặng nhưng nay sức khỏe đã ổn định.

Cơ quan công an đã bắt giữ Bùi Tấn Quang (SN 1972, trú tại tỉnh Đồng Tháp), là người có quan hệ tình cảm với bà Diễm, nhưng do mâu thuẫn nên đã mua xăng châm lửa đốt nhà nạn nhân.

Khởi tố nữ cán bộ thanh tra lái ô tô đâm chết người

Công an thành phố Lào Cai mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hường (35 tuổi, cán bộ đang công tác tại Thanh tra tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trưa 14-6, Hường lái ô tô trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ Bắc Cường đi Kim Tân thì va chạm với xe máy do chị B.T.H. (27 tuổi, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) điều khiển, đến ngày 16-6 thì chị H tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hường khi qua ngã tư đã thiếu quan sát, không giảm tốc độ, vượt đèn đỏ nên đã đâm vào xe chị H.

Can ngăn chuyện bắt nạt, nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong

Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đang điều tra vụ một nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong trong quán trà sữa. Tối 14-7, em Hoàng Văn Q (sinh năm 2005) cùng bạn đến uống nước tại quán trà sữa trên địa bàn xã Đồng Quan. Tại đây, Q. thấy một nhóm thanh niên đang bắt nạt một nhóm học sinh nhỏ tuổi khác nên bất bình, vào can ngăn dẫn đến xảy ra xô xát. Bị một thanh niên dùng điếu cày bằng inox đánh vào đầu và người, Q đã tử vong.

Gia đình đang lo hậu sự cho nam sinh lớp 9 ở xã Đồng Quan, Lục Yên, Yên Bái

Cơ quan công an hiện đã bắt giữ nghi phạm chính và triệu tập một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Được biết, cả nghi phạm và nạn nhân trước đó không quen biết nhau.

Nuôi chó dữ, lắp camera cảnh giới để... lập sới bạc

Ngày 16-7, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá một sới bạc, bắt giữ 15 đối tượng đang tổ chức đánh bài bằng hình thức xóc đĩa tại nhà riêng của Trần Quốc Lưu (SN 1974, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 252 triệu đồng, 1 khẩu súng, 7 thanh kiếm các loại, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động, thu hút nhiều đối tượng ở các địa bàn khác tham gia. Riêng tại nhà của Trần Quốc Lưu, đối tượng đã lắp hệ thống cửa sổ, ô thông gió có 2 lớp song sắt bên ngoài, bố trí nhiều camera và cắt cử người cùng nhiều chó dữ để cảnh giới.

Hàng loạt tàu Iran bốc cháy dữ dội, sự cố bất thường tiếp diễn

Truyền thông Iran cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở nhà máy đóng tàu tại thành phố cảng Bushehr ở miền Nam Iran hôm qua 15-7, khiến ít nhất 7 chiếc tàu bị hư hại. Theo thống kê sơ bộ, không ai bị thương trong vụ cháy này, tuy nhiên, có nhiều con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng.

Gần đây, Iran đã chứng kiến một loạt các sự cố bí ẩn, xảy ra tại nhiều cơ sở chiến lược quan trọng của nước này, trong đó có địa điểm quân sự, hạt nhân và công nghiệp trên khắp đất nước kể từ cuối tháng 6-2020. Sự cố nhạy cảm nhất xảy ra tại cơ sở làm giàu uranium Natanz từ đầu tháng 7-2020.

Xét nghiệm lại, Tổng thống Brazil vẫn dương tính với Covid-19

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 15-7 cho biết, ông vẫn xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 dù đã được điều trị. Từ khi nhiễm bệnh hồi tuần trước, tình trạng sức khoẻ của ông Bolsonaro khá ổn định. Ông cho biết sẽ quay lại làm việc nếu xét nghiệm âm tính với virus trong tuần này. Từng là một vận động viên thể thao, ông Bolsonaro cho rằng hệ miễn dịch tốt của ông có thể chống chọi lại dịch bệnh.

Trong ngày 14-7, Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng gấp đôi ngày trước đó, đạt mức 43.245 ca nhiễm. Tổng số người nhiễm bệnh ở nước này đang đạt gần mốc 2 triệu người, đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ.