[Audio ngày 12-7-2020] Từ chối dự sinh nhật, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ngay trong lớp

Nhiều cán bộ cao cấp liên tiếp bị khởi tố

Trưa 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Cùng với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, 4 bị can khác cũng đã đồng loạt bị khởi tố.

Ngay trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương (ảnh), để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến vụ án tại Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Vụ ô tô lao xuống biển Hạ Long: Nạn nhân thứ tư đã tử vong

Tối 11-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông báo chị Vũ Thị H. - nạn nhân thứ tư và cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ ôtô lao xuống biển vào đêm 10-7 đã tử vong.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 10-7 tại khu vực Cột 8, đang thi công dự án xây dựng bãi tắm nhân tạo và thành phố Hạ Long có mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế. Khi chiếc xe Mazda mang BKS: 30F-171.15 bất ngờ lao xuống biển, lái xe đã kịp thời thoát ra, 4 người bị mắc kẹt trong xe sau đó dù được đưa ra ngoài và vào viện cấp cứu nhưng đều đã tử vong. Kết quả kiểm tra máu của lái xe cho thấy nồng độ cồn cao hơn mức quy định.

Từ chối dự sinh nhật, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ngay trong lớp

Tối 11-7, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xác nhận cơ quan công an và Phòng Giáo dục huyện Xuyên Mộc đang làm rõ vụ một nữ sinh lớp 7 Trường THCS Bình Châu (xã Bình Châu, Xuyên Mộc) bị đánh hội đồng trong lớp. Trước đó, clip về sự việc được lan truyền đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong clip, 1 học sinh nữ mặc áo tối màu bị 5-6 bạn nữ khác vây ở cuối lớp rồi đánh túi bụi. Nhiều học sinh khác cũng có mặt, xong chỉ đứng xem mà không can ngăn.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra từ hôm 20-6. Bước đầu Sở Giáo dục nắm được thông tin là nữ sinh này được bạn mời sinh nhật nhưng không đi, dẫn tới mâu thuẫn rồi bị đánh hội đồng.

Chuyển nhầm 90 triệu đồng, người phụ nữ nhờ Công an giúp đỡ

Chị Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1987, làm nghề kinh doanh tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trong quá trình chuyển khoản đã nhập sai số tài khoản dẫn đến số tiền 90 triệu đồng được chuyển cho người khác. Sau khi phát hiện chuyển nhầm số tài khoản, chị Thương đã liên hệ với ngân hàng Vietcombank và được biết chủ tài khoản nhận tiền có hộ khẩu thường trú tại huyện Cư Mgar, Đắk Lắk.

Chị Thương đã kết nối với lực lượng Công an qua Zalo “Đội Cảnh Sát QLHC về TTXH CAH Cư Mgar” để trình báo về sự việc. Chỉ trong 1 giờ, lực lượng công an đã kết nối để người chuyển nhầm và người nhận tiền gặp gỡ trực tiếp, tự thỏa thuận hoàn trả số tiền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu đeo khẩu trang nơi công cộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đeo khẩu trang khi đến thăm bệnh viện quân đội Walter Reed ở bang Maryland hôm 11-7 để gặp gỡ các cựu chiến binh cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu chống đại dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy làm theo khuyến nghị của các chuyên gia y tế chính phủ về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ từng đeo khẩu trang trong chuyến thăm nhà máy Ford ở bang Michigan, nhưng khi trả lời phỏng vấn các phóng viên, ông lại tháo ra. Ông Trump kiên quyết bảo vệ cách chính quyền ứng phó đại dịch, dù Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 3,3 triệu ca nhiễm và hơn 137.000 ca tử vong.

2 căn cứ Mỹ tại Nhật Bản bị phong tỏa vì Covid-19

Hai căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản đã bị phong tỏa sau khi 61 binh sĩ mắc Covid-19, khiến Thống đốc địa phương phải yêu cầu quân đội Mỹ giải thích. Một số quân nhân Mỹ đã tổ chức tiệc ở các khu vực trung tâm và bãi biển để kỷ niệm Quốc khánh Mỹ ngày 4-7. “Chúng tôi rất nghi ngờ về việc liệu quân đội Mỹ có tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thích hợp”, Thống đốc tỉnh Okinawa Denny Tamaki phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 11-7.

Okinawa là nơi đóng quân của khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản theo một thỏa thuận an ninh song phương và người dân địa phương rất nhạy cảm với các vấn đề liên quan tới các căn cứ Mỹ tại đây.