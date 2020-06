[Audio 9-6-2020] Hơn 50 người dương tính với ma túy trong bữa tiệc ở quán karaoke

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài kỷ lục; Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 2-9 để kích cầu du lịch; Bệnh nhân phi công người Anh có thể ngồi dậy; Hơn 340 công dân trở về từ Hoa Kỳ an toàn; Hơn 50 người dương tính với ma túy trong bữa tiệc ở quán karaoke; Bắt đối tượng cầm đầu nhóm 200 thanh niên áo cam đập phá quán ốc; Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc; Quốc gia đầu tiên chứng kiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai.

Bản tin phát thanh ngày 9-6-2020

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài kỷ lục

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C; có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Nắng nóng kéo dài tại các tỉnh miền Bắc

Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13-6. Đây là đợt nắng nóng được ghi nhận đạt kỷ lục trong 27 năm qua tại Bắc Bộ.

* Đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 2-9 để kích cầu du lịch

Theo Tổng cục Du lịch, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ 2-9 từ thứ 4 đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch nội địa. Tại buổi làm việc với Sở Du lịch TP.HCM ngày 8-6, Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết nhiều doanh nghiệp đã đề xuất Chính phủ nghiên cứu kéo dài các kỳ nghỉ lễ trong năm 2020 nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Cũng trong buổi làm việc ngày 3-6 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 30 doanh nghiệp du lịch, ông Khánh đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về những giải pháp cụ thể để phục hồi hậu Covid-19.

* Bệnh nhân phi công người Anh có thể ngồi dậy

Thông tin từ Tiểu ban điều trị Covid-19 cho biết, đến cuối giờ chiều 8-6, bệnh nhân 91-nam phi công người Anh đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế, đung đưa cả hai chân; tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.

Nam phi công người Anh đã có thể thực hiện theo y lệnh của bác sĩ

Sau 5 ngày ngừng ECMO, đến chiều 8-6 bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ tay 4/5, sức cơ chân 2/5 (trước đó sức cơ tay là 3/5 và sức cơ chân là 1/5). Mặc dù có những tiến triển kỳ diệu về mặt sức khoẻ, nhưng các chuyên gia tổ điều trị cho hay bệnh nhân hiện tiên lượng còn nặng (dù đã ngưng được ECMO), bệnh nhân vẫn còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

* Hơn 340 công dân trở về từ Hoa Kỳ an toàn

Rạng sáng 9-6, chuyến bay VN1 của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) chở hơn 340 công dân Việt Nam về nước từ Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn ở Hà Nội. Chuyến bay do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp các cơ quan chức năng trong nước, VNA và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ tổ chức triển khai.

Công dân lên máy bay trở về nước

Trở về từ vùng dịch, chuyến bay tiếp tục tuân thủ những quy định nghiêm ngặt nhất về phòng, chống dịch bệnh. Ngay sau khi hạ cánh tại Nội Bài, tất cả hành khách đều được tổ chức kiểm tra sức khỏe, cách ly theo quy định. Tàu bay được khử trùng toàn bộ khoang hành khách, buồng lái trước khi tiếp tục khai thác.

* Hơn 50 người dương tính với ma túy trong bữa tiệc ở quán karaoke

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết đang điều tra mở rộng, xử lý nhóm đối tượng liên quan đến tụ điểm “bay lắc” tại quán karaoke trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Khoảng 1h ngày 7-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp với CAH Quốc Oai và Công an xã Cộng Hòa, tổ chức kiểm tra quán karaoke Phương Linh có địa chỉ tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được tại quán karaoke

Thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện có 7 phòng đang mở nhạc mạnh, trong đó 6 phòng có nhiều khách đang “bay lắc” sử dụng trái phép MTTH. Tang vật thu giữ gồm 4,456 gam MTTH các loại, trong đó có 3 tẩu hút tự tạo dính Ketamine cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số người có mặt trong quán gồm 68 đối tượng (45 nam, 23 nữ).

Qua đấu tranh, phân loại đối tượng xác định có 54/68 đối tượng dương tính với MTTH. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

* Bắt đối tượng cầm đầu nhóm 200 thanh niên áo cam đập phá quán ốc

Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng cầm đầu của nhóm gần 200 thanh niên đánh người, đập phá quán ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Các đối tượng gây rối bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 5-6, đối tượng này dẫn theo gần 200 thanh niên đi xe máy cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến “dàn trận” trước quán ốc Hương do anh Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp) làm chủ.

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với VKSND TP củng cố hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm vào các tội gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; huỷ hoại tài sản.

Hiện, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính cụ thể của đối tượng này.

* Triều Tiên cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

Triều Tiên thông báo chấm dứt liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, cũng như cắt đường dây nóng giữa quân đội và chính phủ hai nước.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin nước này "sẽ cắt đứt hoàn toàn và đóng cửa đường dây liên lạc giữa chính quyền miền bắc và miền nam, được duy trì thông qua văn phòng liên lạc liên Triều, cũng như các liên lạc khác từ 12h ngày 9-6".

Các liên lạc bị cắt cũng bao gồm "đường dây Đông Hải và Tây Hải" giữa quân đội hai bên, "đường dây liên lạc thử nghiệm liên Triều" và đường dây nóng giữa Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và Phủ Tổng thống Hàn Quốc. KCNA tuyên bố đây là bước đầu tiên hướng tới việc Bình Nhưỡng đóng cửa toàn bộ phương thức liên lạc với Seoul.

* Quốc gia đầu tiên chứng kiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai

Iran dường như trở thành nước đầu tiên trên thế giới chứng kiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trở lại. Theo số liệu trên trang web Worldometers, Iran ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. Tính đến hôm 8-6, Iran ghi nhận hơn 170.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 8.000 người đã tử vong.

Cảnh báo được đưa ra sau khi một khảo sát của Bộ Y tế Iran cho thấy chỉ khoảng 40% người dân nước này tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để phòng dịch, giảm so với 90% ở giai đoạn đầu bùng phát dịch. Mặc dù làn sóng lây nhiễm Covid-19 đã “gõ cửa” nhiều nước, nhưng Iran là nước duy nhất ghi nhận số ca mắc bệnh liên tục tăng mạnh sau một thời gian giảm.