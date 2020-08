[Audio 8-8-2020] Phát hiện kho thiết bị điện tử dùng để gian lận thi cử

* Phát hiện kho thiết bị dùng để gian lận thi cử

Khoảng 16h30 ngày 7-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Sở Dầu và lực lượng Quản lý thị trường đã bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà (thuộc lô 18, Khu tái định cư phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) do N.T.T.H. (SN 1992) là chủ.

Phát hiện nhiều thiết bị dùng để gian lận thi cử

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 26 bộ tai nghe dây, 7 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng thẻ ATM. Các thiết bị này đều được dùng để gian lận trong thi cử.

Thời điểm kiểm tra, N.T.T.H đang cho thuê 1 bộ tai nghe không dây siêu nhỏ. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

* Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trong thời gian cách ly xã hội

Ngày 7-8, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tạm giữ hình sự một nhóm đánh bạc trong thời điểm cách ly xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào chiều 6-8, đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Buôn Ma Thuột) đã bắt quả tang tại nhà Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1978, trú ở số 98 Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) diễn ra hoạt động đánh bạc. Ngoài Hương, 3 đối tượng khác tham gia đánh bạc là: Đặng Thị Tường Vy (SN 1978), Lê Thanh Nghĩa (SN 1966) và Huỳnh Văn Thảo (SN 1973, đều trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ số tiền gần 14 triệu đồng, hơn 200 bộ bài và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Được biết, từ ngày 8-3, TP Buôn Ma Thuột đã áp dụng lệnh cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

* Bị xe tải cán qua người, nam thanh niên tử nạn trên quốc lộ 51

Khoảng 16h30 ngày 7-8, anh Nguyễn Đức Nam (SN 2001, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu về Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 51

Khi vừa qua khỏi cầu sông Buông (khu phố Miễu, phường Phước Tân, TP Biên Hoà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm đã khiến anh Nam ngã xuống đường, bị bánh xe tải chèn qua người và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP Biên Hoà đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Quản lý quán karaoke chém 5 vị khách bị thương

Ngày 7-8, Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã tiến hành điều tra, xử lý vụ xô xát tại quán karaoke Bảo Vinh (tổ dân phố Ngoại Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) khiến 5 người bị thương.

Theo đó, vào đêm 6-8, một nhóm khách gồm 8 người (chủ yếu là người Hải Phòng) đã tới quán karaoke Bảo Vinh để hát. Đến khoảng 23h, nhóm khách xuống thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên. Lúc này, chủ quán karaoke là Phạm Việt Thành (SN 1981) có lời ra tiếng vào với nhóm khách, sau đó dẫn đến ẩu đả.

Thấy chủ bị khách chửi bới, đối tượng tên là Sự - quản lý quán karaoke đã dùng kiếm chém nhóm khách, khiến ít nhất 5 người trọng thương.

Thời điểm xảy ra sự việc, quán karaoke Bảo Vinh đang lén lút hoạt động, vì trước đó, UBND tỉnh Thái Bình đã ra văn bản tạm dừng cơ sở dịch vụ karaoke.

* Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 7-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản – ông Taro Kono khẳng định: "Bất cứ ai tìm cách thay đổi hiện trạng (ở Biển Đông) bằng vũ lực sẽ phải trả giá đắt".

Ông Kono cảnh báo thêm, việc Trung Quốc bồi đắp, xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

* Nga sẽ đăng ký vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên vào tuần tới

Ngày 7-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga - Oleg Gridnev cho biết, Nga sẽ đăng ký vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên vào ngày 12-8 sắp tới.

Các nước đang chạy đua phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 (Ảnh minh họa: Reuters)

Được biết, đây là vắc-xin do Viện nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga cùng nghiên cứu, phát triển. Vắc-xin được kỳ vọng sẽ tạo miễn dịch lâu dài cho con người chống lại Covid-19.

* Không hài lòng với Mỹ, Đức - Pháp rút khỏi đàm phán về WHO

Ngày 7-8, Đức và Pháp rút khỏi đàm phán cải cách Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Lý do được 2 nước đưa ra là vì không hài lòng khi Mỹ tìm cách dẫn dắt đàm phán dù đã quyết định rời tổ chức.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao châu Âu tham gia đàm phán cho biết: "Không ai muốn bị lôi kéo vào một tiến trình cải cách và nhận hướng dẫn từ một nước vừa tuyên bố rời WHO".