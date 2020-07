[Audio 8-7-2020]: Đối tượng đâm gục người tại quán cà phê ra đầu thú

13:02 08/07/2020 0 Mai Phương (Tổng hợp)

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tìm thấy ôtô húc văng 7 xe máy đang dừng đèn đỏ rồi bỏ chạy; Phát hiện kho “hàng nóng” vô chủ được gửi qua bưu điện; Đối tượng đâm gục người tại quán cà phê ra đầu thú; Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi WHO; Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria; Trung Quốc mở Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông…