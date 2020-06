[Audio 8-6-2020]: Hà Nội chi hơn 100 tỷ đồng rửa đường giải nhiệt ngày nắng gắt

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội chi hơn 100 tỷ đồng rửa đường giải nhiệt ngày nắng gắt; 10 huyện tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; 3 người bị chém thương vong tại quán ăn ở Bình Dương; Ông Joe Biden gia tăng cách biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Michigan; New Zealand tuyên bố “sạch bóng” dịch Covid-19; Trung Quốc có thể mất 95% tên lửa nếu ký hiệp ước kiểm soát vũ khí...

Hà Nội chi hơn 100 tỷ đồng rửa đường giải nhiệt ngày nắng gắt

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý chi 114 tỷ đồng cho công tác tưới nước rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng trong những ngày nắng gắt. Việc thực hiện tưới nước rửa đường được UBND TP Hà Nội thống nhất dựa trên nguyên tắc đảm bảo vệ sinh môi trường, hiệu quả, tránh lãng phí, không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút và không tưới nước rửa đường trong ngày mưa.

Hà Nội cho phép tưới nước rửa đường sau 3 năm tạm dừng. Ảnh: Dân Trí

Sở Tài chính được UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ hướng dẫn UBND các quận huyện và Sở Xây dựng bố trí nguồn kinh phí để tưới nước rửa đường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Chính phủ.



10 huyện tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Bộ LĐ-TB&XH vừa ra văn bản tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) năm 2020 đối với 10 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn.

Cụ thể chương trình sẽ không tuyển chọn lao động tại các huyện: Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò, Nam Đàn (Nghệ An); Đông Sơn, Hoằng Hoá, TP Thanh Hoá (Thanh Hóa); Nghi Xuân, Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Tiền Hải (Thái Bình), huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2020, Bộ sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ lệnh tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

3 người bị chém thương vong tại quán ăn ở Bình Dương

Ngày 8-6, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra án mạng tại một quán vịt trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Trước đó, chiều tối 7-6 anh Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, quê Hà Nội) chủ quán vịt và 2 người khác đang trong quán ở địa chỉ đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp thì xuất hiện nhóm khoảng 10 thanh niên.

Khi thấy nhóm người cầm trên tay nhiều hung khí, anh Thái cùng các nhân viên chạy vào trong nhà vệ sinh trốn. Thế nhưng, nhóm thanh niên truy đuổi rồi chém 3 người trọng thương. Anh Thái bị chém nhiều nhát máu chảy nhiều nên tử vong, hai người khác được đưa đi cấp cứu.

Ông Joe Biden gia tăng cách biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Michigan

Ngày 7-6, theo kết quả một cuộc thăm dò mới được công bố, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã gia tăng cách biệt về tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang “chiến địa” Michigan. Cuộc thăm dò của EPIC-MRA cho thấy ông Biden vượt qua Tổng thống Trump với cách biệt lên tới 12 điểm phần trăm (53% so với 41%).

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

Cách biệt mà cựu Phó Tổng thống Mỹ tạo ra trước “ông chủ” Nhà Trắng trong cuộc thăm dò lần này đã gấp đôi so với cách biệt 6 điểm phần trăm có được giữa hai ứng cử viên này trong cuộc thăm dò mà EPIC-MRA thực hiện vào tháng 1 vừa qua.

New Zealand tuyên bố “sạch bóng” dịch Covid-19

New Zealand hôm nay ghi nhận ngày thứ 17 liên tiếp không có ca nhiễm Covid-19 mới. Suốt 10 ngày qua, người dân đất nước háo hức chờ đợi báo cáo về tình trạng của một phụ nữ trong độ tuổi 50 ở Auckland, người duy nhất còn cách ly vì nCoV ở quốc gia này. “Bộ Y tế được cơ quan y tế Auckland thông báo ca nhiễm duy nhất còn lại đã hết triệu chứng trong 48 giờ qua và được công nhận là khỏi bệnh. Hiện người này đã không còn bị cách ly”, Bộ Y tế New Zealand cho biết.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dự kiến sẽ tuyên bố dỡ bỏ mọi hạn chế trong nội địa vào ngày 11-6. Lệnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vẫn giữ nguyên.

Trung Quốc có thể mất 95% tên lửa nếu ký hiệp ước kiểm soát vũ khí

Trung Quốc có thể phải hủy 95% tên lửa đạn đạo và hành trình nếu tham gia thỏa thuận cắt giảm vũ khí tương tự Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), theo giới chuyên gia.

Trong báo cáo “Đánh giá an ninh châu Á - Thái Bình Dương 2020” công bố mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh cho rằng, Trung Quốc sẽ không ký thỏa thuận tương tự INF, vốn cấm phát triển và biên chế tên lửa phóng từ mặt đất với tầm bắn 500-5.500 km, vì phần lớn tên lửa của nước này nằm trong phạm vi cấm.

Bắc Kinh hiện có hơn 2.200 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ sở hữu 90 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đủ khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, các chuyên gia IISS cho hay.