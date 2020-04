[Audio 8-4-2020] Lừa bán khẩu trang, nhiệt kế "ảo", chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chém chết người vì tranh chấp mương nước; Lừa bán khẩu trang, nhiệt kế “ảo”, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng; Rút giấy phép quán karaoke bất chấp lệnh cấm, cho khách vào hát và dùng ma túy; Nhân viên giao gas và con chủ nhà bị thương sau vụ phát nổ; Nhiều tỉnh cách ly người đến từ nơi có dịch; Thụy Sĩ huy động quân đội tham gia chống đại dịch Covid-19; Hong Kong kéo dài quy định giãn cách xã hội do Covid-19…

* Lừa bán khẩu trang, nhiệt kế “ảo”, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 8-4, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đã tạm giam Dương Huỳnh Lộc (SN 1999, ngụ tại quận Cẩm Lệ để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do cần tiền ăn chơi nên Lộc lên mạng xã hội rao bán khẩu trang và nhiệt kế Trung Quốc nhưng thực chất không có hàng. Nhiều người vì tin tưởng nên đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho Lộc. Với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng Lộc

* Chém chết người vì tranh chấp mương nước

Nguyễn Văn Đực, 58 tuổi, ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cùng vợ và hai con trai xảy ra đánh nhau với gia đình hai anh em ông Nguyễn Chánh Thi (56 tuổi) và Nguyễn Văn Băng (39 tuổi) vì tranh chấp mương nước ruộng.

Đực đã cầm dao phát cỏ chém một nạn nhân tử vong, một người bị thương nặng. Sau khi gây ra vụ án mạng, đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

* Rút giấy phép quán karaoke bất chấp lệnh cấm, cho khách vào hát và dùng ma túy

Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, vừa phát hiện quán karaoke Big Big World (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) vẫn đón khách vào hát và sử dụng ma túy, bất chấp lệnh cấm của Chính phủ trong nỗ lực phòng, chống Covid-19.

Chính quyền địa phương đã rút giấy phép hoạt động của quán karaoke này

Chính quyền thành phố Tam Kỳ đã xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh này số tiền 17,5 triệu đồng cho hai lỗi vi phạm gồm: Kinh doanh trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động do dịch Covid-19, và không đảm bảo an ninh trật tự do chứa chấp khách chơi ma túy, đồng thời rút giấy phép hoạt động của cơ sở này.

* Nhân viên giao gas và con chủ nhà bị thương sau vụ phát nổ

Tối 7-4, chủ một cửa hàng điện máy ở khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) phát hiện bình gas hết nên gọi điện cho một cửa hàng đến thay.

Nam nhân viên 60 tuổi khi đang thay thì khí gas bất ngờ phát nổ. Vụ việc khiến con trai chủ nhà và nhân viên giao gas bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

* Nhiều tỉnh cách ly người đến từ nơi có dịch

Bắc Ninh, Lào Cai và Sơn La là 3 tỉnh yêu cầu người dân trở về từ vùng dịch phải thực hiện biện pháp cách ly 14 ngày.

Những người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa phương thì các tỉnh này yêu cầu cách ly tại nhà. Những trường hợp khác bị yêu cầu cách ly tập trung. Riêng Bắc Ninh áp dụng thu phí đối với người cách ly tập trung.

Việc áp dụng biện pháp cách ly được các địa phương này lý giải là để ngăn chặn Covid-19 có thể lây lan ra cộng đồng.

* Thụy Sĩ huy động quân đội tham gia chống đại dịch Covid-19

Hơn 8.000 quân nhân Thụy Sĩ đã được huy động, không chỉ hỗ trợ lực lượng y tế mà còn giúp kiểm soát biên giới, hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ an ninh trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Trong đó, khoảng 5.000 nhân viên quân y đang hỗ trợ các nhân viên y tế dân sự.

Cảnh sát phân luồng giao thông ở Basel, miền Bắc Thụy Sĩ trong bối cảnh lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, đã có 728 binh sỹ đang phải cách ly, 49 binh sỹ được chăm sóc riêng và 172 binh sỹ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Quân đội nước này đang cân nhắc chỉ giữ lại những lực lượng thực sự cần thiết để hỗ trợ y tế, những binh sỹ khác có thể trở về đảm nhận nhiệm vụ cần thiết khác.

* Hong Kong kéo dài quy định giãn cách xã hội do Covid-19

Theo Reuters, ngày 8-4, đặc khu hành chính Hong Kong cho biết, các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó bao gồm đóng cửa một số quán bar và cấm tụ tập quá 4 người tại nơi công cộng, sẽ được kéo dài cho đến ngày 23/4 trong bối cảnh chính quyền đặc khu này đang đấu tranh ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Hong Kong nhấn mạnh rằng quyết định trên là cần thiết do việc tăng hơn gấp đôi số ca mắc Covid-19 ở đặc khu này trong vòng 2 tuần qua, lên con số 936 người, với 4 ca tử vong.