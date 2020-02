[AUDIO 8-2-2020] Phát hiện lô hàng 150 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Vào 14h ngày 6-2, tại đường Lê Bình (phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP.HCM thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Tâm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận các gói trà bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy tổng hợp dạng đá. Số ma túy này do Tâm vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM để bán lại kiếm lời. Khi đang chuẩn bị giao dịch mua bán thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.