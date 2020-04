[Audio 7-4-2020]: Bác sĩ Bình Thuận bật khóc khi bệnh nhân cuối âm tính với Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tuyên truyền trái phép “Pháp Luân Công chữa khỏi Covid-19”; Bác sĩ Bình Thuận bật khóc khi bệnh nhân cuối âm tính; Bắt 3 nghi phạm mua bán ma túy, tàng trữ nhiều hung khí; Bộ trưởng Hải quân Mỹ xin lỗi vì xúc phạm chỉ huy tàu chiến bị sa thải; Trung Quốc lần đầu tiên không có ca tử vong do Covid-19 trong ngày; Mỹ buộc tội hình sự 4 đối tượng tấn công phụ nữ châu Á…

* Tuyên truyền trái phép “Pháp Luân Công chữa khỏi Covid-19”

Sáng 7-4, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng/người đối với hai bà T.T.H. (63 tuổi) và L.T.H. (60 tuổi), đều trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về hành vi phát tán tài liệu và truyền đạo Pháp Luân Công trái phép.

Tại cơ quan công an, hai người phụ nữ thừa nhận lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để phát tán, tuyên truyền tài liệu về Pháp Luân Công. Hai đối tượng còn tuyên truyền việc tập luyện Pháp Luân Công có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh Covid-19.

* Bác sĩ Bình Thuận bật khóc khi bệnh nhân cuối âm tính

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết, theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, “bệnh nhân 36” âm tính lần đầu vào sáng 6-4.

Lúc nhận thông báo bệnh nhân cuối cùng có kết quả âm tính, những người làm công tác điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã ôm nhau khóc, mừng vui khôn tả, bởi công tác điều trị cho 9 bệnh nhân dịch Covid-19 của Bình Thuận sắp hoàn tất.

* Bắt 3 nghi phạm mua bán ma túy, tàng trữ nhiều hung khí

Sáng 7-4, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) đã khám xét căn nhà của nghi phạm Quách Bổn, ở ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, H.Đông Hải, phát hiện ma túy cùng nhiều hung khí. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm hai nghi phạm là Nguyễn Minh Hoàng và Huỳnh Minh Oai, cùng ở xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải. Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 bịt ma túy “đá”, 3 mã tấu, 1 dao tự chế, 1 cây chĩa, 1 khò gas giả súng, 5 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Bổn, Nguyễn Minh Hoàng và Huỳnh Minh Oai để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ hung khí.

* Bộ trưởng Hải quân Mỹ xin lỗi vì xúc phạm chỉ huy tàu chiến bị sa thải

Trong bài phát biểu trước các thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sáng 6-4, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly đã chỉ trích cựu chỉ huy tàu sân bay, ông Brett Crozier, “ngây thơ, ngớ ngẩn” trong việc điều hành hay cố tình rò rỉ cho truyền thông bức thư cầu cứu vì tình trạng lây lan không thể kiểm soát của dịch Covid-19 trên tàu…

Tuy nhiên, ông Modly sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn này khi các thành viên cấp cao Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ kêu gọi ông từ chức.

* Trung Quốc lần đầu tiên không có ca tử vong do Covid-19 trong ngày

Ngày 7-4, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo hiện Trung Quốc đại lục chưa ghi nhận thêm ca nhiễm virus Covid-19 nào trong nước.

Theo đó, tính đến ngày 6-4, Trung Quốc đại lục xác nhận thêm 32 ca mắc Covid-19 nhưng toàn bộ là những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, và không có ca tử vong nào trong ngày. Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 1-2020, nước này không ghi nhận ca tử vong nào trong vòng 24 giờ.

* Mỹ buộc tội hình sự 4 đối tượng tấn công phụ nữ châu Á

Ngày 6-4, 4 cô gái tuổi vị thành niên đã bị buộc tội hình sự sau khi cảnh sát thành phố tại New York, Mỹ, cáo buộc họ tấn công một phụ nữ châu Á, 51 tuổi, trên xe buýt MTA ở khu vực Bronx.

Theo đó, 4 đối tượng trên bị cáo buộc đã xúc phạm và vu cáo người phụ nữ lây lan ra virus SARS-CoV-2. Cảnh sát cho biết một trong số 4 người này đã đánh vào đầu nạn nhân bằng một chiếc ô khiến người phụ nữ này phải tới bệnh viện gần đó để khâu vết thương.