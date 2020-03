[Audio 7-3-2020] Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 giảm kỷ lục

ANTD.VN - Học sinh tất cả các cấp tại Hà Nội được học nghỉ tới 15-3; Tạm giữ tài xế taxi đâm, kéo lê nạn nhân dưới lòng đường dẫn đến tử vong; Bắt giữ nghi can vận chuyển 6,2 kg sừng tê giác; Bắt giữ 2 nam thanh niên vận chuyển 45kg quả thuốc phiện tươi; WHO hối thúc các nước đặt ưu tiên chống dịch Covid-19 lên hàng đầu; Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 giảm kỷ lục.

* Học sinh tất cả các cấp tại Hà Nội được học nghỉ tới 15-3

Sáng 7-3, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc họp sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19 trên địa bàn TP.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 7-3

Tại đây, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Chử Xuân Dũng đã đề xuất Ban Chỉ đạo phòng dịch TP cho toàn bộ học sinh tại Hà Nội nghỉ học đến ngày 15-3 để phòng tránh dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, Sở cũng đã triển khai họp với Đài Truyền hình Hà Nội về việc ghi hình, biên tập để triển khai dạy học qua truyền hình với 2 lớp cuối cấp là lớp 9 và lớp 12.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19 TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức chỉ đạo các sở ngành liên quan cho học sinh các cấp trên địa bàn TP Hà Nội nghỉ đến 15-3.

* Tạm giữ tài xế taxi đâm, kéo lê nạn nhân dưới lòng đường dẫn đến tử vong

Chiều 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận (CAQ) Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế lái taxi Nguyễn Văn Quý (SN 1967, trú tại huyện Thanh Trì Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn chết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Vũ Đại T (SN 1975, trú tại tổ 1, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước tai nạn, ông T. đang cai nghiện rượu tại Bệnh viện Dệt may (phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo xác minh ban đầu, nạn nhân tử vong là do tai nạn giao thông.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận, vào rạng sáng ngày 5-3, khi đi đến khu vực đối diện tượng đài Liệt sỹ Hoàng Liệt đã nhìn thấy ông T. không mặc quần áo, nằm ở giữa đường. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ, đối tượng đã điều khiển xe đâm vào ông T. Sau khi gây án, Quý hoảng loạn và lái xe rẽ vào ngõ 2, phố Hoàng Liệt. Lúc này, Quý phát hiện sau khi bị đâm, ông T. đã bị vướng vào gầm xe.

* Bắt giữ nghi can vận chuyển 6,2 kg sừng tê giác

Ngày 6-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan TP.HCM và Công an TP.HCM tạm giữ một nam hành khách (49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

6,22kg sừng tê giác được đối tượng cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân (Nguồn: Lao động)

Qua công tác thu thập và xử lý thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nêu trên và phát hiện 12 mẫu vật sừng tê giác với tổng trọng lượng 6,22kg.

Kết luận giám định sơ bộ của Viện Sinh học Nhiệt Đới cho biết, các mẫu vật này là của loài tê giác 2 sừng Châu Phi, thuộc danh mục các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển theo Công ước Cites.

* Bắt giữ 2 nam thanh niên vận chuyển 45kg quả thuốc phiện tươi

Hôm 6-3, Đồn Biên phòng Tri Lễ (Nghệ An) thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 45kg trái phép quả cây thuốc phiện tươi tại khu vực biên giới.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30, ngày 5-3, tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vừ Bá Cha (SN1998, ngụ tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường các trinh sát đã thu giữ tang vật gồm 23kg quả thuốc phiện.

Tiếp đó, vào lúc 22 giờ cùng ngày, tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ, lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng Tri Lễ tiếp tục phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thò Bó Trừ (SN 1992, ngụ tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) vì hành vi vận chuyển 22kg quả thuốc phiện. Tổng cộng cả hai đối tượng này đã vận chuyển 45kg quả tươi cây thuốc phiện.

* WHO hối thúc các nước đặt ưu tiên chống dịch Covid-19 lên hàng đầu

Hôm 6-3, trong cuộc họp báo thường kỳ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, dịch bệnh đang lan rộng về mặt địa lý và trở nên vô cùng đáng quan ngại. Do đó, WHO khuyến cáo tất cả các quốc gia trên thế giới đặt mục tiêu chống dịch Covid-19 lên hàng đầu.

Cũng tại cuộc họp báo, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc nên tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, thay vì có những động thái trả đũa lẫn nhau như trong thời gian qua.

Ngoài ra, khi được hỏi về khả năng virus gây Covid-19 có thể không lây lan dễ dàng trong điều kiện thời tiết ấm những tháng mùa Hè tại châu Âu, ông Mike Ryan nhận định, đến nay vẫn chưa hề có bằng chứng cho rằng điều này sẽ xảy ra và buộc WHO phải giả định rằng virus sẽ tiếp tục có khả năng lây lan.

* Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 giảm kỷ lục

Trong ngày 6-3, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận chỉ có thêm 99 ca nhiễm mới và 28 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Toàn bộ 28 ca tử vong ghi nhận trong ngày 6-3 đều được ghi nhân ở tâm dịch Hồ Bắc, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 21 ca.

Đây là ngày có số ca nhiễm mới thấp kỷ lục tại Trung Quốc kể từ khi giới chức nước này bắt đầu công bố thống kê hàng ngày từ 20-1 về dịch Covid-19. Ngoài ra, 28 ca tử vong vì Covid-19 ngày 6-3 vừa qua cũng là con số thấp nhất tính từ thời điểm công bố thống kê.

Đây là những tín hiệu rất tích cực với người dân Trung Quốc khi tình hình dịch Covid-19 tại quốc gia này đang có xu hướng được kiểm soát, số ca nhiễm mới và số ca tử vong cũng đã tiếp tục giảm. Theo các nhà khoa học Trung Quốc, tâm dịch Vũ Hán hoàn toàn có thể sẽ không còn ghi nhận ca nhiễm mới nào từ cuối tháng 3.