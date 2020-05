[AUDIO 6-5-2020] Điểm cách ly y tế cuối cùng tại Hà Nội sắp được dỡ bỏ rào chắn

* Điểm cách ly y tế cuối cùng tại Hà Nội sắp được dỡ bỏ rào chắn

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội) sẽ được dỡ bỏ cách ly y tế vào ngày 8-5 tới. Được biết, khu vực thôn Đông Cứu chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân số 266, ngoài ra không có thêm ca bệnh phát sinh nào.

Người dân ở thông Đông Cứu được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Thông báo trên được đưa ra vào tối ngày 5-5, sau khi khu vực thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) được dỡ bỏ rào chắn sau 28 ngày cách ly.

* Bệnh nhân 10 tuổi tái dương tính với Covid-19 sau gần 1 tháng khỏi bệnh

Ngày 5-5, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, qua công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp đã được công bố điều trị khỏi Covid-19, địa bàn vừa phát hiện thêm 1 trường hợp tái dương tính.

Bệnh nhân 10 tuổi tái dương tính với SARS-CoV-2 tại TPHCM

Ca bệnh được xác định là cậu bé 10 tuổi, ngụ tại phường Cát Lái, Quận 2 đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 204 tại Việt Nam. Được biết, bệnh nhân đã được xuất viện vào ngày 10-4.

* Xe máy “kẹp” 4 tông cột mốc, 2 nữ sinh tử vong

Chiều 5-5, chính quyền xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh tử vong. Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 5-5, 4 nữ sinh rủ nhau đi chơi, di chuyển chung trên một chiếc xe máy, lưu thông theo hướng từ xã Kỳ Trung lên xã Kỳ Tây. Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe “kẹp”4 đã đâm phải cột mốc bên đường khiến 2 nữ sinh tử vong, 2 người còn lại được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

* Khởi tố Phó hiệu trưởng nghi làm giả bằng tốt nghiệp THPT

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phạm Xuân Nhất (SN 1975, quê ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên), hiện là Phó hiệu trưởng trường THPT Hồng Bàng (Hưng Yên), về tội giả mạo trong công tác.

Trước đó, giữa tháng 4-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Phạm Xuân Nhất đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả để bán cho học sinh tại trường THPT Hồng Bàng với giá 105 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Tướng Mỹ hối thúc Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley kêu gọi Trung Quốc cho phép các nhà điều tra tới nước này để tìm hiểu về nguồn gốc Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley

Được biết, ông Milley và Cộng đồng tình báo Mỹ (IC) đã nhất trí với quan điểm được giới khoa học đồng thuận rằng Covid-19 không phải do con người tạo ra hoặc do biến đổi gen. Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Mỹ cho biết, họ vẫn sẽ tiếp tục “xem xét chặt chẽ những thông tin tình báo để xác định liệu Covid-19 bùng phát do tiếp xúc với động vật bị nhiễm hay là kết quả của một sự cố tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”.

* Tổng thống Putin trao huân chương cho ông Kim Jong-un

Ngày 5-5, theo hãng tin Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng huân chương cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vì đóng góp của ông Kim “trong việc tưởng nhớ người lính Liên Xô đã hy sinh” ở quốc gia Đông Á.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora (trái) trao tặng Huân chương cho đại diện là Ngoại trưởng Ri Triều Tiên Ri Yong-ho

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã đại diện trao tặng huân chương này cho đại diện của Triều Tiên là Ngoại trưởng Ri Yong-ho trong buổi lễ ngày 4-5 tại Cung điện Mansudae ở Bình Nhưỡng.

* Tỷ lệ lính Mỹ nhập viện vì Covid-19 gấp 50 lần dân thường

Lầu Năm Góc hôm 5-5 cho biết, trong quân đội Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 4.967 ca nhiễm Covid-19, trong đó 100 binh sĩ đã phải nhập viện, 2 người đã chết và 1.844 lính hồi phục. Lục quân và hải quân là hai quân chủng chịu ảnh hưởng nặng nhất với lần lượt 1.032 và 2.062 người nhiễm nCoV.

Tỷ lệ lính Mỹ nhập viện vì Covid-19 hiện là 2%, cao gấp 50 lần mức trung bình được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận tại 10 bang từ ngày 1-3 đến 25-4. Sự chênh lệch này bắt nguồn từ các tiêu chuẩn khám chữa bệnh khác nhau giữa binh sĩ và dân thường. Theo đó, tỷ lệ lính Mỹ được chỉ định nhập viện khi có triệu chứng Covid-19 cao hơn. Ngoài ra, 100% binh sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ cũng được bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị.