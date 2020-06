[AUDIO 5-6-2020] Cựu giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu trò cấp lại đăng ký xe

* Xe tải hết hạn đăng kiểm lật đè chết 3 người trong xe ô tô

Trưa ngày 4/6, trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa bàn xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải mang BKS 36C-171.15 và xe ô tô BKS 36A-468.94. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chiếc xe tải chở cát lao với tốc độ kinh hoàng, đâm vào xe ô tô con. Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ô tô có 4 người, 3 người lớn tử vong tại chỗ, 1 cháu nhỏ hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Theo điều tra ban đầu, chiếc xe tải gây tai nạn đã hết hạn chứng nhận kiểm định.

* Cựu giám đốc ở Hà Nội lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu trò cấp lại đăng ký xe

Ngày 4-6, Hội đồng xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đoàn Hải Quân (sinh năm 1975, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) 15 năm tù và bồi thường 3,4 tỷ đồng về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2013, Công ty TNHH Anh ngữ Quốc tế do ông Quân làm giám đốc đã mua 7 chiếc xe ô tô và được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe lần đầu. Tuy nhiên, sau đó, ông Quân đã khai gian dối việc mất đăng ký xe ô tô, xin cấp lại với mục đích sử dụng các đăng ký ô tô lần đầu để thế chấp và bán xe trái pháp luật. Số tiền mà ông Quân chiếm đoạt lên đến 3,4 tỷ đồng.

* Tuyên phạt 15 tháng tù cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Chiều ngày 4-6, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lê Văn Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 15 tháng tù giam và bồi thường 585 triệu đồng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao của tỉnh. Lợi dụng sơ hở trong việc tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên để tập huấn và thi đấu, ông Nam đã đồng ý và ký duyệt hàng loạt hồ sơ, sổ sách nhằm trục lợi.

* Triệt phá đường dây đánh bạc và ghi đề lên đến 20 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Ngày 4-6, Công an TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, lô đề với số tiền giao dịch lên tới 20 tỷ đồng/ tháng. Thông tin điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc do đối tượng Hồ Minh Trí (29 tuổi, trú tại TP Buôn Mê Thuột) cầm đầu hiện đang bỏ trốn. Công an TP Buôn Mê Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng có mặt tại hiện trường, tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ.

* Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 2 người liên quan đến vụ lừa voi ăn dứa nhét pháo nổ

Nhật báo Times Of India đưa tin, đội điều tra thuộc sở lâm nghiệp Kerala, Ấn Độ đã bắt giữ 2 người liên quan đến cái chết của con voi mang thai bị lừa ăn dứa nhét pháo nổ. Tuy nhiên, đội điều tra chưa cho biết danh tính cụ thể.

Ngày 23-5, người dân địa phương lần đầu tiên phát hiện con voi bị thương. Đến ngày 25-5, con voi đã chết ở giữa dòng sông Velliyar. Trước sự việc đau lòng, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Prakash Javadekar chia sẻ: Lực lượng chức năng sẽ điều tra nghiêm túc, tóm gọn thủ phạm và trừng phạt nghiêm khắc để răn đe.

* Mỹ lên kế hoạch điều chỉnh lệnh cấm hàng không với Trung Quốc

Ngày 4/6, giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch điều chỉnh lệnh cấm các hãng hàng không thương mại Trung Quốc đến Mỹ. Thông tin được đưa ra sau khi Trung Quốc cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế để cho phép thêm các hãng hàng không nước ngoài đến Trung Quốc. Theo đó, bắt đầu từ 8-6, hàng không Mỹ được phép nối lại 1 chuyến/tuần đến một thành phố Trung Quốc.