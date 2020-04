[Audio 5-4-2020] Lần đầu tiên Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong buổi sáng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào trong sáng 5-4; Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí với người đến từ Hà Nội, TPHCM; EVN đề nghị Bộ Công an xử lý đối tượng tung tin thất thiệt về tăng giá điện; Khởi tố đối tượng không đo thân nhiệt, chống đối cảnh sát; Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 tới 40.000 người; Hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm Covid-19; Afghanistan tuyên bố bắt được thủ lĩnh IS

Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nào trong sáng 5-4

Sáng 5-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 6-3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào trong buổi sáng.

Niềm vui được về nhà sau khi hết thời hạn cách ly

Tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 240 trường hợp mắc Covid-19 tại trên 25 tỉnh/thành phố và 90 trường hợp đã công bố chữa khỏi, chưa có ca tử vong. Còn trên thế giới, tính đến sáng 5-4 có 1.198.811 ca mắc Covid-19, trong đó 64.636 ca tử vong.

Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí với người đến từ Hà Nội, TP.HCM

Bắt đầu từ ngày 5-4, Đà Nẵng thực hiện cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân từ thành phố Hà Nội và TP.HCM đến thành phố Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên).

Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố Hà Nội hoặc TP.HCM. Địa điểm cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Mức thu phí ăn, sinh hoạt hằng ngày theo quy định hiện hành; tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.

EVN đề nghị Bộ Công an xử lý đối tượng tung tin thất thiệt về tăng giá điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công văn đề nghị Bộ Công an làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến việc điều chỉnh giá điện, gây hoang mang dư luận, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm phòng chống Covid-19 như hiện nay.

Trước đó, Bộ Công Thương đã khẳng định, đến hết quý II-2020, EVN chưa được tăng giá điện. Thậm chí, Bộ Công Thương và EVN còn kiến nghị Chính phủ giảm giá điện cho khách hàng nhằm chia sẻ khó khăn do Covid-19 gây ra.

Khởi tố đối tượng không đo thân nhiệt, chống đối cảnh sát

Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) chiều 4-4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Thị Thu Vân (sinh năm 1977, trú ở quận Lê Chân), về hành vi chống người thi hành công vụ. Sáng 3-4, tại chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt ở chung cư D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Vân đã không chấp hành quy định, sau đó còn to tiếng, thậm chí giật khẩu trang và tát sỹ quan cảnh sát tới giải quyết vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng bày tỏ sự ân hận, xin lỗi lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân; đồng thời cam kết sẽ không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 tới 40.000 người

Cảnh sát Malaysia ngày 4-4 cho biết đã xác định được khoảng 40.000 người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 11.000 người tham gia sự kiện của nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat. Sự kiện tôn giáo này được tổ chức hồi cuối tháng 2 tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Đến nay, Malaysia đã ghi nhận gần 3.500 ca mắc Covid-19, trong đó 57 người tử vong. Một phần lớn số ca nhiễm bệnh tại Malaysia được xác định có liên quan đến các sự kiện tôn giáo tập trung đông người.

Hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm Covid-19

Bà Carrie Symonds - hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tiết lộ, dù đã tự cách ly kể từ khi ông Boris Johnson xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, bà đã mắc những triệu chứng điển hình của nhiễm Covid-19.

Nhiễm Covid-19 trong thời gian thai kỳ là điều đáng lo ngại nhưng bà Carrie Symonds đã làm theo hướng dẫn và đang phục hồi sức khỏe. Hôm 3-4, Thủ tướng Johnson cho biết, ông vẫn đang trong thời gian cách ly và làm việc tại nhà. Ông có triệu chứng nhẹ, bao gồm tăng thân nhiệt.

Afghanistan tuyên bố bắt được thủ lĩnh IS

Cơ quan Tình báo Afghanistan (NDS) ngày 4-4 thông báo, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ được thủ lĩnh IS ở Afghanistan Abdullah Orokzai cùng 19 tay súng IS khác. Hồi tháng 4-2019, Abdullah Orokzai đã được IS chỉ định làm thủ lĩnh tại Afghanistan. Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu vực tôn giáo đạo Sikh ở Thủ đô Kabul hồi tuần trước khiến 25 người thiệt mạng.