[AUDIO 5-1-2020] Xử phạt 35 triệu đồng lái xe có hơi men không chịu ký biên bản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử phạt 35 triệu đồng với lái xe có hơi men không chịu ký biên bản; Chủ quán thịt chó đi xe biển giả để câu trộm chó mèo; Đột kích quán karaoke, phát hiện 50 thanh niên phê ma túy; Cán bộ công an tỉnh điều khiển ô tô gây tai nạn chết người; Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công 52 mục tiêu của Iran; Trung Quốc thay trưởng đại diện tại Hong Kong.

* Xử phạt 35 triệu đồng với lái xe có hơi men không chịu ký biên bản

Tối 4-1, Đội CSGT Công an TP Huế đã ra quân kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt trên địa bàn thành phố Huế theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ vừa được ban hành. Trong số các trường hợp bị kiểm tra, có 1 lái xe SN 1991, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phải nhận mức phạt cao nhất khi đo nồng độ cồn đạt mức 0,66 miligam/lít khí thở. Theo đó, đối tượng trên bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước bằng lái xe 23 tháng.

Đối tượng bị xử phạt 35 triệu đồng do nồng độ cồn đạt mức 0,66 mg/lít khí thở

Được biết, khi bị CSGT dừng xe yêu cầu kiểm tra, lái xe này đã không hợp tác, liên tục rút điện thoại gọi người thân và không chịu ký biên bản sau khi bị phạt với lý do “sức khỏe không tốt”.

* Chủ quán thịt chó đi xe biển giả để câu trộm chó mèo

Ngày 5-1, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa bắt được 2 đối tượng chuyên đi trộm chó mèo trên địa bàn tỉnh bằng xe máy lắp biển số giả.

2 đối tượng Tân và Tự cùng tang vật bị bắt giữ

Danh tính 2 đối tượng này lần lượt là Hoàng Nhật Tân (SN 1983, trú phường Phú Hậu, TP Huế) và Nguyễn Quốc Tự (SN 1989, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), được biết 2 tên này là chủ 1 quán thịt chó trong khu vực. Trước đó, rạng rang ngày 4-1, Tân và Tự đã sử dụng xe máy hiệu Sirius gắn biển số giả, mang theo thòng lọng, bình xịt hơi cay, ớt bột đi khắp TP Huế để trộm chó.

Sau khi bắt trót lọt 3 con chó, 2 con mèo và 1 con gà, Tân và Tự mang về quán thịt chó của Tự ở xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy) để cất giấu thì bị công an bắt quả tang.

* Đột kích quán karaoke, phát hiện 50 thanh niên phê ma túy

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 2h ngày 4-1, 40 cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành kiểm tra bất ngờ cơ sở karaoke Hưng Thịnh (đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi) do ông Nguyễn Đức Nam làm chủ.

Cảnh sát đột kích cơ sở karaoke tại Quảng Ngãi phát hiện 50 thanh niên phê ma túy

Tại 3 phòng VIP, lực lượng công an phát hiện khoảng 50 thanh niên đang lắc lư theo tiếng nhạc; đồng thời thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp, thuốc lắc, kentamine, cỏ... và nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, những thanh niên này đều dương tính với ma túy.

Sau quá trình kiểm tra, sàng lọc, lực lượng công an đã đưa các đối tượng dương tính ma túy về Công an TP. Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra mở rộng.

* Cán bộ công an tỉnh điều khiển ô tô gây tai nạn chết người

Tối ngày 4-1, lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh giữa TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) khiến 1 người tử vong. Được biết, lái xe gây tai nạn là 1 cán bộ của tỉnh này.

Sau khi gây tai nạn, cán bộ trên đã đến trình diện tại trụ sở công an huyện. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho rằng lái xe có dấu hiệu say xỉn. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công 52 mục tiêu của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ đã đưa 52 mục tiêu của Iran vào tầm ngắm nếu Tehran tấn công bất cứ con người hay tài sản nào của Mỹ.

Cảnh báo trên được đưa ra chỉ hơn 1 ngày sau vụ quân đội Mỹ không kích khiến Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng. Sau vụ việc này, giới chức Iran đã thề “báo thù khốc liệt”.

* Trung Quốc thay trưởng đại diện tại Hong Kong

Bắc Kinh mới đây đã bổ nhiệm cựu bí thư tỉnh ủy Sơn Tây Lạc Huệ Ninh (66 tuổi) lên giữ chức giám đốc Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương tại Hong Kong thay cho ông Vương Chí Dân (62 tuổi) sau 2 năm giữ chức.

Ông Lạc Huệ Ninh

Trước đó, hồi đầu tháng 12 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh đã tính việc tìm người thay thế ông Vương giữa bối cảnh các vụ biểu tình tại Hong Kong diễn biến ngày 1 phức tạp hơn. Sau 1 thời gian xem xét, ông Lạc đã được bổ nhiệm thay thế vị trí ông Vương. Trước đây, ông Lạc Huệ Ninh từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Sơn Tây trong 3 năm từ tháng 6-2016 đến tháng 11-2019.