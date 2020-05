[AUDIO 4-5-2020] Ca bệnh Covid-19 thứ 271 từng dương tính với SARS-CoV-2 tại Anh

* Ca bệnh Covid-19 thứ 271 từng dương tính với SARS-CoV-2 tại Anh

Ngày 4-5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã công bố những thông tin chi tiết liên quan đến ca bệnh Covid-19 thứ 271 vừa được phát hiện trên địa bàn. Theo đó, nam bệnh nhân quốc tịch Anh thuộc nhóm chuyên gia dầu khí nhập cảnh vào Việt Nam ngày 28-4 để thực hiện các dự án kinh tế.

Qua điều tra tiền sử, được biết, khi còn lưu trú ở Anh, vào ngày 7-4, nam bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân không điều trị mà chỉ tự cách ly tại nhà. Sau đó, khi xét nghiệm lại vào ngày 21-4, bệnh nhân nhận kết quả âm tính và được cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố người đàn ông bịa chuyện có 3 người chết vì Covid-19

Ngày 3-5, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1976, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, ngày 14-4, công an TP. Vinh đã điều tra và phát hiện tài khoản Facebook của đối tượng này đã đăng tải nhiều thông tin sai lệch liên quan tới đại dịch Covid-19, trong đó có thông tin bịa đặt về 3 người chết do dịch bệnh tại Hà Nội và Nghệ An gây hoang mang dư luận.

Cứu sống nữ sinh lớp 10 chới với giữa dòng sông

Khoảng 19h ngày 3-5, khi đang chở con đi dạo qua khu vực bờ kè sông Trí, đoạn qua xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Văn Tuyến (trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện 1 người đang chới với trên mặt nước. Sau đó, anh đã hô hoán và cùng người dân bơi ra sông cứu nạn nhân. Được biết, nạn nhân là 1 nữ sinh lớp 10 trú tại xã Kỳ Hoa, đang theo học tại trường THPT Kỳ Anh. Sức khỏe nạn nhân hiện đã ổn định.

Hàng chục nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke

Chiều tối 3-5, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết cơ quan đang điều tra, xử lý quán Karaoke Rio (số 156 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) do lén lút hoạt động bất chấp lệnh cấm. Được biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đột xuất kiểm tra và phát hiện hàng chục nam, nữ thanh niên tụ tập ăn chơi bên trong cơ sở này. Trong đó, có 34 người dương tính với ma túy.

Ông Trump "tự tin" Mỹ sẽ có vắc-xin Covid-19 vào cuối năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ sản xuất thành công vắc-xin phòng bệnh Covid-19 vào cuối năm 2020.

Theo The Hill, tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi có thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ đang thúc giục các cơ quan đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc-xin. Theo đó, mục tiêu của chiến dịch là thúc đẩy quá trình điều chế và sản xuất 300 triệu liều vắc-xin vào tháng 1 năm sau.

Hơn 7.000 người chết, Tổng thống Brazil kiên quyết phản đối phong tỏa

Phát biểu trước hàng nghìn người biểu tình phản đối phong tỏa bên ngoài dinh tổng thống ở Brasilia hôm 3-5, Tổng thống Brazil Jail Bolsonaro tiếp tục đổ lỗi cho các thống đốc bang vì duy trì lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng động thái này đã đẩy nhiểu người dân vào tình trạng thất nghiệp, gây tổn thất nặng nề đối với nền kinh tế.

Phát biểu này của Tổng thống Brazil được đưa ra trong bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 tại nước này đã vượt mốc 7.000 người.

Nga ghi nhận kỷ lục 10.600 ca Covid-19 mới trong 24 giờ

Reuters đưa tin, ngày 3-5, Nga ghi nhận thêm 10.633 ca Covid-19, mức tăng cao chưa từng thấy trong vòng 24 giờ kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này. Tổng cộng, cho tới nay Nga có 134.686 ca Covid-19.

Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ ở Nga liên tục phá kỷ lục. Đây là lần đầu tiên Nga có thêm trên 10.000 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày.