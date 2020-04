[AUDIO 4-4-2020] 11 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke dù bị cấm

* 11 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke dù bị cấm

Khoảng 2h ngày 4-4, lực lượng Công an TP Tam Kỳ bất ngờ đột kích vào quán karaoke Big Big World (thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú tại phường An Sơn) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 11 người gồm 8 nam và 3 nữ ở trong hai phòng hát đang lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc. Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính chất ma túy.

Các đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke Big Big World

Sau khi bắt quả tang, lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Ngô Tấn Dũng bị lập biên bản xử phạt do không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí để phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

* Gây án mạng vì bênh con gái 11 tuổi bị nhóm thanh niên chửi đánh

Ngày 3-4, Công an tỉnh Tiền Giang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hoàng Sơn (36 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-3, khi Mai Đăng Khoa và Trần Văn Hòa (đều 22 tuổi, trú tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) đang nhậu tại quán thì có bé gái N.H.D. (11 tuổi) đứng nhìn. Cho rằng D. "nhìn đểu” nên nhóm của Hòa đã chửi mắng cháu.

Thấy vậy, cha của D. là Ngô Hoàng Sơn tới can ngăn thì bị Hòa và Khoa đánh đuổi đến tận nhà. Sơn dùng dao chém loạn xạ trúng vào vùng cổ Hòa và cánh tay của Khoa.

Vì bị thương nặng, Hòa được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng Sơn, trong lúc giằng co cũng bị thương ở vùng bụng, đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

* Bắt quả tang nữ 9X tàng trữ 1kg ma túy đá

Ngày 3-4, Phòng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng này đã phát hiện một đối tượng nữ đi xe máy ở TP Cà Mau có biểu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung

Qua dừng xe, đối tượng là Nguyễn Thị Dung (SN 1993, trú tại phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Dung tàng trữ một bịch nilon, bên trong chứa ma túy đá với khối lượng đến 1kg.

* Thu giữ hơn 20.000 khẩu trang tái chế chuẩn bị đưa ra thị trường

Chiều 3-4, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã phát hiện gia đình bà Nguyễn Thị T (trú tại Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) tái chế hàng chục nghìn khẩu trang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành thu giữ hơn 22.000 khẩu trang đã tái chế và đóng hộp; hơn 2.000 khẩu trang đã tái chế nhưng chưa đóng hộp; 225kg khẩu trang đã qua sử dụng, chưa tái chế.

* Ngày chết chóc nhất trong các bệnh viện tại Pháp

Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày hôm 3-4, Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp cho biết, các bệnh viện tại nước này đã ghi nhận 588 ca tử vong mới vì Covid-19. Đây là số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ tại các bệnh viện ở Pháp.

Tính đến hết ngày 3-4, ít nhất 5.091 người chết vì Covid-19 tại các bệnh viện ở Pháp kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát.

* Mỹ sẽ trả tiền điều trị Covid-19 cho người không có bảo hiểm

Ngày 3-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông sẽ dùng tiền từ các gói kích thích kinh tế để trả cho các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 không có bảo hiểm.

Theo New York Times, số tiền mà chính phủ dự kiến sử dụng sẽ được rút ra từ khoản 100 tỷ USD, nhằm giúp các bệnh viện đối phó với khủng hoảng vì dịch bệnh.

* Gần 15.000 người chết vì Covid-19, Italia hy vọng đã qua đỉnh dịch

Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia cho biết, trong ngày 3-4, nước này ghi nhận thêm 766 ca tử vong vì Covid-19, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên 14.681 ca.

Tốc độ lây lan của Covid-19 ở Italia đang chậm lại (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong 3 ngày trở lại đây, số ca tử vong dao động từ 727 đến 766 ca, giảm mạnh so với 919 ca tử vong hôm 27-3. Điều này củng cố niềm tin của chính phủ Italia rằng nước này đã qua đỉnh dịch và tốc độ lây lan đang chậm lại.