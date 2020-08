[Audio 3-8-2020] Thêm 1 người bị lây Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng, đang cách ly hơn 103.000 trường hợp

Thêm 1 người bị lây Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng, đang cách ly hơn 103.000 trường hợp



Theo thông báo từ Bộ Y tế, tính đến 6h sáng ngày 3-8, cả nước chỉ ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19, tuy nhiên số trường hợp được cách ly đã lần đầu tiên tăng vượt mức 100.000 trường hợp. Ca mắc Covid-19 được công bố sáng nay được ghi nhận tại Quảng Ngãi, là bệnh nhân thứ 621 của cả nước và là ca mắc thứ 174 liên quan đến Đà Nẵng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt, Hà Nội vẫn tổ chức thi bình thường

Chủ trì cuộc họp chiều 2-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành, địa phương cho ý kiến về việc tổ chức kỳ thi PTTH sắp tới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chia làm 2 đợt. Trong đó, địa phương không nguy cơ cao thì tổ chức thi theo kế hoạch, còn lại các địa phương có nguy cơ cao (như Đà Nẵng, Quảng Nam) thì tổ chức thi vào đợt 2 sau đó. Tuy nhiên, ngay với thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các địa phương không thuộc nhóm nguy cơ cao cũng sẽ vẫn được tổ chức thi cùng với đợt thi của Đà Nẵng, Quảng Nam.

Lập hồ sơ xử lý nhóm thanh niên bật lửa hút thuốc gây cháy tại cửa hàng xăng dầu ở Mê Linh

Khoảng 20h45 ngày 31-7, tại cửa hàng xăng dầu thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, có ba thanh niên vào đổ xăng. Trong đó, một trong ba thanh niên cố tình cúi đầu vào gần bình xăng rồi châm lửa hút thuốc sau khi bị nhân viên cửa hàng xăng dầu nhắc nhở, hành vi của thanh niên này khiến lửa bùng cháy dữ dội. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

CAX Tiền Phong sau đó đã nhanh chóng truy tìm nhóm người này để lập hồ sơ xử lý. Chỉ huy CAH Mê Linh cho biết, CAX Tiền Phong đã báo cáo sự việc đồng thời lập hồ sơ xử lý nghiêm về hành vi gây nguy hiểm, không tuân thủ quy định an toàn PCCC tại khu vực cấm lửa.

Không tuân thủ an toàn PCCC nhóm thanh niên thản nhiên bật lửa hút thuốc và gây cháy tại khu vực cửa hàng xăng dầu

Phá đường dây ma túy “khủng”, thu 120 kg ma túy tổng hợp cùng 19 bánh heroin

Tối 2-8, một đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý lớn từ Campuchia về Việt Nam để xuất khẩu trái phép qua Hàn Quốc vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đoàn 3 BTL Bộ đội biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang triệt phá.

Các tổ công tác đã thực hiện khám xét 11 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai thu giữ 19 bánh heroin, 120 kg ma túy các loại (ma túy đá, Ketamin, thuốc lắc), bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật khác. Đường dây ma túy này do đối tượng người Trung Quốc, Hàn Quốc điều hành dưới hình thức “núp bóng” vật liệu xây dựng xuất ra nước ngoài.

Số tang vật bị thu giữ

Nhà Trắng xác nhận ngày bầu cử vẫn diễn ra như kế hoạch

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, Mỹ sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 3-11 như đúng kế hoạch, mặc dù trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất việc rời sự kiện này vào ngày khác vì lý do dịch bệnh Covid-19.

Philippines tái phong tỏa thủ đô

Ngày 2-8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chấp thuận phương án tái áp lệnh phong tỏa đối với thủ đô Manila, các vùng lân cận từ 4-8 đến 18-8-2020. Một số doanh nghiệp và giao thông công cộng tại thủ đô dự kiến ngừng hoạt động trong thời gian này.

Tổng thống Duterte cũng tuyển thêm 10.000 lao động trong lĩnh vực y tế, nhằm tăng cường viện trợ cho đội ngũ y bác sĩ hiện tại, đồng thời tăng đãi ngộ cho nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19.