[AUDIO 3-6-2020] 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng

12:47 03/06/2020 0 Nguyễn Minh - Mỹ Nhung (Tổng hợp)

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 3 người bị điện giật tử vong do kéo bạt che nắng, Tạm giữ kẻ nghiện ma túy sát hại tài xế xe ôm, Khởi tố cán bộ làm giả hồ sơ ở Quảng Bình, Tạm giam nữ hiệu trưởng bị cáo buộc bớt xén tiền ăn của học sinh, New York kéo dài lệnh giới nghiêm để ngăn chặn cảnh cướp bóc hàng xa xỉ, Trung Quốc công bố kế hoạch biến Hải Nam thành khu vực thương mại tự do, Chính phủ Nga lên kế hoạch chi 72 tỷ USD để khôi phục nền kinh tế.